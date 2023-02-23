Матери-детоубийцы: почему женщины убивают своих малышей и можно ли избежать трагедии

По словам психолога, детоубийцы исходят из своих примитивных желаний и инстинктов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжают обсуждать громкую трагедию с убийством полуторагодовалой девочки: мать посадила малышку в таз, облила керосином и подожгла. Непостижимая уму расправа происходила на глазах у восьмилетнего мальчика. И эта трагедия далеко не первая. Одни винят неустойчивую психику, другие – отсутствие материнского инстинкта. Почему подобные случаи происходят, корреспондент «Комсомолки» узнала у специалистов.

«Бес попутал»

Летом 2017-го страшное убийство ребенка произошло в Бийске. Интеллигентная женщина, преподаватель живописи и рисования в местном колледже, которой прочили успешную карьеру, убила свою пятилетнюю дочь.

В вечер убийства мужу семейства нужно было отлучиться по работе. Когда он уходил, дочь и жена Галина (имя изменено, прим. ред.) оставались дома – мирно смотрели мультики. А через некоторое время женщина хладнокровно нанесла родной дочери 23 ножевых ранения…

Объяснить, зачем Галина убила свою долгожданную и буквально выстраданную дочь (до этого у женщины было две неудачных беременности, прим. ред.), она так им не смогла. В день убийства девочка никак не хотела ложиться спать и капризничала. Видимо, это взбесило мамашу. Следователям она сказала, что ее бес попутал, плюс подействовал алкоголь - женщин осушила бутылку коньяка. В какой-то момент ее якобы просто вырубило, а очнулась она уже в детской комнате: дочка была вся в крови, на столе рядом – нож. Далее все как в тумане: звонки мужу, отправка фото мертвой девочки мужу в WhatsApp…

Муж Галины вспоминал, что после убийства супруга звонила и, плача в трубку, созналась в содеянном, а затем скинула фото: на размытых снимках тело девочки в луже крови. Обезумев, мужчина кинулся домой, и едва не накинулся на детоубийцу. Но сдержался. Женщину посадили на 15 лет.

Когда Галина уже была за решеткой, муж продолжил сомневаться в том, что она могла пойти на такое зверство.

Колония Фото: Олег УКЛАДОВ

- Возможно, в квартире был кто-то еще. У нее кровь нашли только на руках, а при такой бойне она вся должна была бы быть в крови. Пепельница опустошена, я сомневаюсь, что человек в состоянии шока мог бы так тщательно замести следы. В квартире никто не снимал отпечатки, чтобы определить, кто там мог быть. Да и она была хорошей матерью, я ее знаю, она никогда бы этого не сделала, - рассказывал мужчина «Комсомолке».

Специалисты изначально признали Галину невменяемой, но последующие экспертизы не показали никаких психических отклонений. Сама убийца, уже сидя в «клетке», предположила, что она генетически могла унаследовать психическое заболевание, но это не подтверждено.

- Это было какое-то помрачнение, я боюсь, что когда-нибудь это снова может повториться, - говорила Галя.

Как отмечала психолог Юлия Лыжникова, детоубийцы исходят из своих примитивных желаний и инстинктов.

- В ситуациях, когда мать причиняет вред своему ребенку, мы всегда имеем дело с психическим нарушением. Нередко роды провоцируют обострение дремлющих проблем, которые вовремя не диагностируются, мамы до последнего не обращаются за помощью, считая, что со всеми могут справиться сами, - рассказывала тогда женщина.

Причем триггером, который становится точкой отсчета в таких трагедиях, может стать любая жизненная сложность: финансовая нестабильность, капризы детей, отсутствие поддержки и так далее. Как правило, после убийств матери даже не всегда чувствуют свою вину, ведь преступление совершает будто неосознанная часть сознания, а не человек, которым они себя считают.

Закапывают и сжигают...

Мать троих детей из Алтайского края Ирина (имя изменено) ушла от мужа к молодому любовнику. Но и с новым возлюбленным жизнь не сложилась, а уже после расставания женщина узнала, что беременна. Делать аборт было поздно, и тогда она уехала в деревню. В 2018 году, в день «Х», женщина молча родила дочь в ванной, а пока дети спали в соседней комнате, закопала новорожденного младенца в огороде.

Как рассказывала Ирина, девочка родилась совсем крохотной, весом всего в 1,5-2 кг, и не подавала признаков жизни. Мать подумала, что дочь родилась мертвой, завернула ее в кофточку и пакет и закопала в огороде под кустами малины. Потом взыграла совесть, и тогда мать пошла к знакомому полицейскому и во всем созналась. По данному факту возбудили уголовное дело. И уже после проведения экспертизы стало ясно, что девочка еще дышала, а мать закопала её живьем…

- Иногда я просыпаюсь от того, что слышу плач ребенка за стеной. Открываю глаза, и все пропадает. Все что я сейчас хочу, поскорее вернуться к своим детям и заботиться о них, - рассказывала женщина.

Похожий случай произошел и в 2017 году. Тогда жительница Барнаула решила избавиться от новорожденного малыша из-за того что ее муж не хотел еще одного ребенка. В семье уже воспитывались трое детей, поэтому муж боялся не потянуть четвертого. Женщина знала о взглядах супруга и скрывала свою беременность, а когда час пробил, мужа не оказалось дома: она родила ребенка, положила в пакет, перекрыв воздух, а бездыханное тело закопала за сараем. Но на следующий день у женщины началось кровотечение: она обратилась в больницу, и тогда стало ясно, что она была беременна.

Летом 2021 года в Барнауле произошла еще одна шокирующая история. В кустах за детским садом среди погребов нашли сгоревшие останки младенца. Полиция вскоре нашла мать, расправившуюся с новорожденным. Она пыталась оправдаться, что у нее случился выкидыш – появившийся на свет раньше срока младенец якобы не подавал признаков жизни. Тогда она решила избавиться от плода: взяла жидкость для розжига, бутылку водки и пошла в место, где никто не увидит.

В уголовном кодексе РФ есть статья 106 «Убийство матерью новорожденного ребенка», согласно которой если женщина избавляется от младенца во время или сразу же после родов, то ситуацию могут списать на психотравмирующие условия или психическое расстройство. Сроки за это дают небольшие - от двух до четырех лет. И те, кто уже рожал, рассказывают, что, действительно, после родов эмоциональное состояние оставляет желать лучшего, требуется время и колоссальная поддержка близких, чтобы мамочка смирилась со своим статусом, бессонными ночами и безумной усталостью в ближайшие пару лет.

Бомба замедленного действия

После ЧП в Советском районе остро обсуждается вопрос, можно ли было избежать трагедии. Местные жители в соцсетях рассказывают, что они неоднократно били тревогу о том, что с женщиной, заживо сжегшей собственное дитя, что-то не так. Девочке было всего полтора года… Была ли ее мать вменяемой, когда решила сотворить такой ужас, установит экспертиза.

Насилие Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда трагедия уже произошла, найти виновного просто, но ребенка уже не вернешь… Зато каждый из нас может попытаться чаще прислушиваться к тем, кто рядом, проявлять больше внимания к случаям, когда детей истязают, не заботятся о них должным образом, и сообщать об этом в соответствующие органы. Главное – сделать это вовремя, до того, как произойдет непоправимое.

По словам барнаульского психолога Светланы Калмыковой, обществу и окружающим стоит внимательнее относиться к мамочкам и не спешить их порицать, а наоборот постараться помочь:

- Когда женщина рожает, у нее происходит перестройка гормонов, стресс, имеют место быть неоправданные ожидания и т.д. Возможно, у кого-то была незапланированная беременность, кто-то хотел окунуться в работу, а тут узнает о ребенке. Все эти факторы приводят к изменению физического и эмоционального состояния.

Женщинам стоит реальнее относиться к беременности: это не красивые картинки в соцсетях, а реальная жизнь. Можно посещать курсы для беременных, но при этом важно понимать, сколько не готовься к материнству, все может пойти по совершенно незапланированному сценарию – ребенок окажется беспокойным, мамочка будет страдать бессоницей и даже апатией. Идеальной мамой быть постоянно и во всем не получится. Перфекционизм будет энергетически сжирать женщину. Нужно, чтобы у нее были помощники: отец, бабушки и дедушки. С появлением нового человека семья должна объединиться.

Из-за стресса женщина может начать отстраняться от ребенка, относиться к нему с брезгливостью. Это может пройти со временем, но если длится не одну неделю, то стоит обратиться к врачу. Домашнему окружению не стоит категорически относиться к матерям, говорить: «Соберись, все рожали, не дури». У всех материнство проходит по-своему.

Проявляться симптомы стресса могут не только в первое время после беременности, но и когда женщина долгое время находится в декретном отпуске. В быту и однообразии сужается сознание, интересы становятся недоступны, женщина устает от беспорядка дома. Двух - трехлетние дети часто бывают биты, потому что мамочки не вывозят. Негатив накапливается, и может произойти страшное. В момент стресса женщины не понимают, что ребенок не виноват в том, что он плачет или ему нужно поменять памперс.

Наконец, если известно, что у родившей женщины есть предпосылки к психическим расстройствам, то окружающие (родные, друзья, коллеги, соседи) должны относиться внимательнее ко всем изменениям в их состоянии. Замалчивать о проблемах нельзя, особенно в случаях, когда у мамочек есть шизофрения, биполярное расстройство и т.д. – это бомба замедленного действия.

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