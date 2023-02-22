Губернатор Виктор Томенко вмешался в ход разбирательства случая с сожжением девочки

Мать погибшей девочки задержали в день ее убийства Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручить проверить работу органов системы профилактики после трагического случая 20 февраля, когда мать сожгла собственную 1,5-годовалую дочь.

Доклад о причинах произошедшей трагедии поручено составить председателю правительства края Игорю Степаненко.

– Необходимо оценить качество работы органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, психиатрической службы, чтобы ответить на вопрос: все ли было сделано для этой семьи? Требую внести такие предложения, чтобы в будущем исключить подобные угрозы в семьях, - отметил глава региона.

Он также не исключил, что будут рассмотрены такие варианты, как повышение зарплаты специалистов органов опеки, их обучение и переобучение, введение дополнительных ставок и т.д.

– Требую ответить, принесет ли пользу передача полномочий органов опеки и попечительства на краевой уровень? Также поручаю сформировать программы сопровождения родителей, имеющих психические заболевания, - добавил Томенко.

Ранее район, где произошла трагедия, посетила детский омбудсмен Ольга Казанцева. Она встретилась с детьми задержанной женщины. Одному из них требуется помощь психологов и других специалистов, и после проработки травмы ему будут подыскивать приемную семью. Второго ребенка передали отцу.

Напомним, днем 20 февраля, в одном из сел Советского района 40-летняя женщина вместе с двумя детьми пришла к складам. Она облила горючей жидкостью свою 1,5-годовалую дочь и подожгла. За этим наблюдал восьмилетний сын. В тот же день ее задержали.

Следственные органы установили, что семья относилась к неблагополучным. Были все основания полагать, что многодетной матери требуется психиатрическая помощь. Местные жители рассказывают, что женщина якобы говорила, что в нее вселилась душа ведьмы.

По факту данной трагедии возбуждено два уголовных дела: женщину обвиняют в убийстве малолетнего, совершенного с особой жестокостью, а по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) под ответственность могут попасть должностные лица органов системы профилактики Советского района.

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