Жительница Барнаула убила младенца после родов и закопала его за сараем

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

27-летнюю жительницу Барнаула обвиняют в убийстве своего новорожденного ребенка. В ноябре прошлого года она закопала только что появившегося на свет младенца во дворе рядом с домом. О происшествии рассказали в алтайском Следкоме.

– В ноябре 2021 года, находясь у себя в квартире, женщина самостоятельно родила доношенного и жизнеспособного ребенка, после чего предприняла меры к его убийству. Ребенок скончался в результате механической асфиксии, – рассказали в краевом СК.

По информации источников «КП», нерадивая мать пыталась скрыть беременность от своего супруга, который не хотел еще одного ребенка. Они уже воспитывали троих детей и четвертого, по мнению мужа, просто бы не потянули.

На протяжении всего срока женщина скрывала свое положение. Муж подозревал о беременности из-за округлившихся форм, но она все отрицала. Он заставлял ее сходить на УЗИ, однако супруга наотрез отказывалась.

Схватки начались в один из ноябрьских вечеров, когда мужчины как раз не было дома. Родив ребенка, горожанка положила малыша в пакет, перекрыв доступ к кислороду, а потом закопала за сараем. На следующий день пришлось обратиться в больницу из-за открывшегося кровотечения. Тогда медики и установили, что жительница Барнаула была беременна.

В этот же вечер в многодетную семью нагрянула полиция. Правоохранители возбудили уголовное по статье 106 УК РФ – убийство матерью новорожденного ребенка.

– Эксперты установили, что на момент совершения убийства обвиняемая была вменяемой. То есть она не находилась в состоянии аффекта, – сообщил источник.

Во время следствия женщина полностью признала свою вину и раскаялась. На данный момент она находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направили в суд. Самое строгое наказание, которое грозит по данной статье – лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, летом 2021 года в Барнауле произошла не менее шокирующая история. Среди погребов прохожие обнаружили сгоревшие останки новорожденного ребенка и окровавленные полотенца. Мать ребенка задержали. Женщина пояснила полицейским, что у нее произошел выкидыш, и она решила сжечь плод.

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