Увидел обгоревшую пяточку и замер: в Барнауле мать сожгла новорожденного ребенка

Одно из костровищ, в котором, скорее всего, и сгорел младенец Фото: Анна Перевощикова

12 июля в Барнауле на улице Советской Армии в кустах за детским садом № 162 среди погребов нашли сгоревшие останки новорожденного ребенка и окровавленные полотенца.

Шокирующую криминальную находку обнаружил прохожий, гуляющий с собакой. «Увидел обгоревшую пяточку и замер, после этого мужчина позвонил в полицию», - рассказывают о произошедшем в соцсетях.

«Бросила в сумку и с водкой пошла на погреба»

Как стало известно «КП-Барнаул» из достоверного источника, мамашу уже задержали. Полицейские начали опрашивать жильцов, не видел ли кто беременных женщин, которые недавно родили или внезапно «похудели». Так они установили личность некой 29-летней девушки Анастасии. Сначала та отпиралась и говорила, что ничего не знает, но потом созналась. Сказала в итоге, что случился выкидыш, мол, плод не подавал признаков жизни, поэтому она положила его в сумку, взяла жидкость для розжига, бутылку водки и пошла «на погреба» за детским садом. Тут и подожгла сумку.

Супруг мамаши-поджигательницы вообще открестился от происшедшего, заявив оперативникам, что не замечал, что жена беременна!

«Животик хороший был»

- Какой выкидыш!? - возмущаются соседи, с которыми поговорили корреспонденты «Комсомолки». По их словам, беременность Анастасии трудно было не заметить.

- Там месяц восьмой, не меньше, - предположила одна из женщин. - Семья неблагополучная, супруга вроде как нигде не работает, на одного ребёнка ее лишили родительских прав, второй сейчас с ней живет. Парочка постоянно выпивает.

- Лично с ней незнакома, знаю, что зовут Настя, животик хороший был, все из нашего дома спрашивали ее постоянно, но она отнекивалась и говорила, что нет, не беременна, - добавила жительница дома по имени Полина.

Следы от костровищ

Местные жители рассказывают, что «в округе много выпивох». За углом от дома, где проживает горе-мамаша, находится пивной магазин. В четыре часа дня, когда мы были в злополучном районе, на улице уже собралась толпа с бутылочками «пенного».

Ещё одно любимое место местных маргиналов - погреба. Именно там избавилась от младенца Анастасия. Корреспонденты «Комсомолки» увидели жуткую картину: буквально в двух шагах от детского сада - поросли крапивы, ямы с бытовым мусором.

Еще одно костровище Фото: Анна Перевощикова

Рядом – совсем свежие следы от двух костровищ, причем одно из них недавно залили водой. В пепле виднеются обгоревшие остатки ткани, металлические детали и куча битого стекла, а рядом валяются обгоревшие деревяшки и бутылки. Примечательна еще одна деталь – железная конструкция между бетонными блоками, напоминающая крест… Учитывая, что здесь расправились с младенцем – совсем, как на кладбище. А на одном из деревьев и вовсе висит подушка с застывшими пятнами темного цвета. Жуть.

- На этом месте часто пьют, и эта пара была постоянно с пивом, - рассказывают соседи.

Кстати, по словам одной из жительниц дома, в ночь на 12 июля как раз со злополучного места неслась громкая музыка.

Местные любители выпивки обустроили себе зону отдыха Фото: Анна Перевощикова

Кстати, неподалеку от места, где нашли труп, находится детский сад. В учреждении рассказали, что о происшествии узнали только, когда к ним пришла прокуратура, чтобы взять записи с камер видеонаблюдения. Могли ли маленькие дети видеть обгоревший труп новорожденного - неизвестно.

Уйдет от ответственности ?

Если бы ребенок родился живым, и женщина его убила, ее могли бы привлечь к уголовной ответственности по ст. 106 УК (Убийство матерью новорожденного ребенка).

- Но проблема в том, что от тела практически ничего не осталось, - рассказал "Комсомолке" источник в правоохранительных органах. - Даже по экспертизе вряд ли удастся установить, родился ребенок живым или это был лишь "плод". Если плод - соответственно, и к ответственности ее никто не привлечет.

Крест на заборе - словно на кладбище

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