Муж учительницы-детоубийцы: «Я сам отмывал кровь, но не верю, что дочку зарезала жена»

Знаете, что сказал во время первой встречи в колонии муж учительницы живописи из Бийска, которая зверски зарезала их общую дочь? Он спросил: «Как ты, родная?» Теперь мужик бегает к ней на встречи, не снимает обручальное кольцо и шлет прошения во все инстанции, чтобы к детоубийце относились в колонии мягче.

Галина убила пятилетнюю Машу (имя матери, погибшей девочки и ее отца изменены – прим.авт.) летом 2017 года. Объяснить, зачем она это сделала, женщина не может – говорит, бес попутал или же виной всему алкоголь. В тот вечер девочка не хотела идти спать и капризничала. По словам Галины, очнулась она в детской – Маша была вся в крови, а нож лежал на столике. Как звонила мужу и отправляла по «воцапу» фото мертвой дочурки, горе-мамаша тоже не помнит. Во всяком случае, она в этом уверяет всех окружающих. На теле малышки не осталось живого места – родная мать нанесла ей 23 удара ножом. Женщину посадили на 15 лет.

«Она мне жена, и жена любимая»

Алексей и Галина, которая была на четыре года его старше, познакомились еще во время студенчества в художественном училище. Поехали на пленэр, чтобы рисовать на свежем воздухе.

- Это была любовь с первого взгляда, - говорит Алексей в разговоре с корреспондентом «КП». - Через полтора года мы поженились. Я не мог на нее надышаться. Жили, как все, но Галя долго не могла забеременеть. Машка родилась спустя пять лет, я летал от счастья.

За несколько месяцев до трагедии Галина сильно поссорилась с мужем – она закрутила на работе роман, а потом сама же ему и рассказала. Парень «проглотил» это, простил.

Муж бийчанки об ее измене 00:00 00:00

- Я не в курсе, как все закончилось, думаю не совсем хорошо. Она женщина привлекательная, он долго не хотел ее отпускать. Она сама бросила его, - считает обманутый муж.

Возможно, любовная драма и алкоголь стали причиной трагических событий. В тот вечер Алексей ушел на работу, чтобы закончить заказ. Через несколько часов жена позвонила ему и, плача, рассказала, что убила дочку, отправляя мужу фотографии лежащей в луже крови девочки. Парень со всех ног кинулся домой.

- Я не мог поверить, фотографии были плохого качества, а когда увидел… Я часто слышу, что должен был ей на месте свернуть шею. Я хотел это сделать, но сдержался. Оказывается, я могу вытерпеть очень многое, - говорит отец Маши.

В тот день мамаша-убийца пила коньяк – до и после убийства. К тому времени, как она прикончила бутылку, у нее в крови была смертельная доза алкоголя. Когда домой прибежал Алексей, Галина умоляла его помочь ей спрятать тело мертвой дочки.

- Ты теперь своей судьбой не распоряжаешься, и не тебе решать, что делать с телом, - ответил на ее просьбу мужчина и вызвал полицию.

Осужденная жительница Бийска.Фото: Личный архив

Тогда он не смог прикоснуться к дочке.

- Когда я приехал, было слишком поздно, судя по разлитой крови и цвету кожи. Даже если бы пульс еще был, никто бы не успел приехать, - говорит мужчина.

Когда все закончилось, тело Маши увезли в морг, жену в следственный изолятор, а он отмывал кровь до поздней ночи.

- Ковер и диван пришлось выкинуть. Я особо ни о чем не думал, в голове звенела пустота, а перед глазами картинка, где Маша лежит посреди комнаты, как жертва на алтаре, - вспоминает мужчина.

«Может, я сошел с ума»

Сложно поверить, но после похорон дочери он начал добиваться встречи с женой, Алексей был уверен, что Галина не убивала дочь.

- Я сомневаюсь, что это сделала она. Возможно, в квартире был кто-то еще. У нее кровь нашли только на руках, а при такой бойне она вся должна была бы быть в крови. Пепельница опустошена, я сомневаюсь, что человек в состоянии шока мог бы так тщательно замести следы. В квартире никто не снимал отпечатки, чтобы определить, кто там мог быть. Да и она была хорошей матерью, я ее знаю, она никогда бы этого не сделала. До тех пор, пока я не увижу достаточных доказательств, она мне жена. И жена любимая! Прощать мне ее не за что, - говорит Алексей.

При этом Алексей не пытался проводить никаких собственных расследований. Он будто застрял на стадии отрицания. Кстати, родители Алексея не поддерживают с убийцей отношений – для них доказательства ее вины очевидны.

Парень ходит на могилку дочки каждый месяц, живет в той самой квартире, где все произошло. Там почти все также, как и раньше – на стене висит одна из лучших работ Галины – голубое небо с облаками. Лишь комната Маши превратилась в чулан, где оставляют вещи, которые жалко выкинуть. Детские игрушки отец раздал, оставил себе ее любимую – цыпленка, которую сшила племяннице сестра Алексея.

- Первое время после всего этого по квартире раздавался топот детских ножек. Я подскакивал. Но никого не было. Сбежать оттуда никогда не хотелось, наоборот, тянуло домой, да и сейчас тянет. Маша мне снится иногда – будто все, что случилось – это страшный сон, а я, наконец, проснулся. Я не знаю, как все это вынес. Время помогло: механически ходил на работу, иногда даже не мог вспомнить, как смена прошла. Шел домой или встречался с друзьями, пил. Потом захотелось одиночества – хватался за ночные смены и так день за днем. Мне иногда кажется, что я просто сошел с ума, иначе как можно было бы жить дальше, - говорит Алексей.

Гениальная художница

Какое бы преступление не совершали женщины, отбывать наказание они будут все равно в колониях общего режима. Строгача для женщин не бывает. Сейчас Галина сидит в шипуновской женской колонии.

На встрече с заключенной я ожидал увидеть раздавленную горем и поседевшую раньше времени от самобичевания женщину. Но вместо этого нас встретила симпатичная, румяная арестантка с прямой спиной. Клянусь, сейчас, в свои 38 лет она стала выглядеть на лет десять моложе, чем до случившейся трагедии - скинула килограмм 15, похорошела…

Она не разрешила себя фотографировать. Мы нашли в социальных сетях ее старые снимки. Судя по ним, она красила волосы в роковой черный цвет, пользовалась красной помадой. Сейчас в отросших густых волосах виднеется седой пробор, как насмешка «тяжелого» бремени. И тут же слух резанул голос – так мог бы говорить человек, у которого вечно виноваты все, кроме него.

Осужденная жительница Бийска.Фото: Личный архив

Девушка сидит вполоборота на краешке стула, руки сложены на коленях. Из кармана выпал полиэтиленовый мешочек с пачкой сигарет и туалетной бумагой – это всё разрешенные вещи.

- Начала курить еще в СИЗО, - говорит заключенная. – Думала, поможет успокоиться, но ничего подобного. Сейчас пытаюсь бросить.

Она говорит, что в колонии не плачет, как это было сначала в СИЗО. Возможно, те слезы были скорбью по долгожданному ребенку, а может и по собственной загубленной жизни – еще бы, она была видной женщиной, талантливой художницей, ей пророчили большую карьеру.

- Мне не хватило двух персональных выставок, чтобы приняли в Союз художников, - рассказывает с жалостью собеседница.

Как писали в СМИ, ее работы отличалась «яркостью и индивидуальностью», кто-то даже называл ее работы гениальными.

- Сейчас в колонии рисую стенгазеты для юбиляров, - горько усмехается зэчка. - В одном из отрядов разрешили нарисовать на стене карандашом оленя, самку и ее детеныша. Это воспоминание о поездке в Горный Алтай.

Алексей с дочкойФото: из личного архива героя(ев) публикации

На свиданку муж носит мороженое

- Я помню, мне сказали, что Алексей хочет прийти, и не против ли я его визита. Я не знала, что он мне скажет, шла через всё СИЗО, меня трясло. Первое, что он спросил – как ты, родная? И после этого мы почти не проронили ни слова, я смотрела на него, а он на меня, - вспоминает осужденная.

Арестантка ухватилась за того единственного, кто верил сам и давал ей веру, что она – не чудовище. Начали переписываться. После он приезжал к ней несколько раз. Привез передачку, они сидели и ели мороженое, как будто ничего не случилось.

Учительница живописи о жизни в колонии 00:00 00:00

- Это напоминает встречу в каком-то отеле двух людей, которые долго не виделись – мы рассказываем друг другу, чем живем, - говорит заключенная.

Сейчас самые близкие люди, которые интересуются судьбой заключенной – мать и муж. Стоит отметить, что первая экспертиза признала учительницу из Бийска невменяемой, но после этого ее направили в Москву на дополнительное обследование. Специалисты не нашли у нее никаких отклонений.

- У меня один из родственников страдал психическим заболеванием, возможно, это передалось мне. Это было какое-то помрачнение, я боюсь, что когда-нибудь это снова может повториться, - говорит Галина.

Сейчас художница рисует на стенах колонии.Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Девочка, похожая на маму

На фотографиях малышка так похожа на маму. Машу похоронили на старом кладбище Бийска, тут же отгорожено место для оставшихся – Галины и Алексея. Семья хочет установить для погибшей девочки памятник – ангелочка ростом с ребенка, но пока на то, что они задумали, нет денег. Муж привозил показать проект Галине.

- Он показывал эскизы памятника для Маши, который они хотят установить. У него свое видение, у меня свое, но я не высказываю мнения. Мы не можем еще свободно говорить о том, что произошло, - вспоминает заключенная.

Сейчас Галина всячески стремится к УДО, зарабатывая необходимые для этого баллы. При этом она боится взглянуть на портрет Маши, как булгаковская Фрида, которой каждое утро в наказание подкладывали платок, которым она задушила своего ребенка. Галина призналась, что у нее нет ни одной фотографий дочки:

- Когда была еще в СИЗО, писала ее портреты, какой она могла бы стать. Больше половины из них уничтожила, остальные отдала маме. Не знаю, пойду ли к ней на кладбище, когда выйду, сначала разберусь, что со мной. Для меня нет никакой точки, я не знаю, почему это сделала. Мне очень жаль.

Комментарий специалиста

«Детоубийцы действуют, исходя из примитивных желаний и инстинктов»

Юлия Лыжникова, психолог:

- В ситуациях, когда мать причиняет вред своему ребенку, мы всегда имеем дело с психическим нарушением. Нередко роды провоцируют обострение дремлющих проблем, которые вовремя не диагностируются, мамы до последнего не обращаются за помощью, считая, что со всеми могут справиться сами. Или катализатором становится тяжелое положение – дети всегда требуют внимания, денег на содержание – это давит на неустойчивую психику, а когда нет поддержки извне, это может привести к срыву. Без психиатрического исследования, разобраться в причинах поступков – нельзя. После содеянного они не всегда понимают, почему им дают большие сроки, потому что преступление совершается в измененном сознании. Речь идет даже о расщеплении личности. Поэтому и вины за собой они могут не чувствовать – страшный поступок совершила какая-то неосознанная часть их сознания, а не тот человек, которым они себя воспринимают.

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Интеллигентная семья художников – отец гравер, мать преподавала в бийском колледже курс по живописи и рисованию, даже проводила свои выставки. Многие пророчили ей успешную карьеру художницы, которая, как писали в СМИ, отличалась «яркостью и индивидуальностью».

Семья так радовалась, когда у них после двух неудачных беременностей родилась дочка Машенька (имя изменено). Родители не чаяли души в маленьком ангелочке (подробнее)