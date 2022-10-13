Анна Диринг решила отвезти учеников на личном автомобиле и попала с ними в аварию Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае учительница Луговской школы Анна Диринг, приговоренная к 5,5 годам в колонии за смертельное ДТП, в котором погибли трое ее учеников, обжалует решение суда. Это вызвало большое удивление у всех неравнодушных и сочувствующих, ведь после приговора ее адвокат заявлял, что педагог не намерена обжаловать приговор.

Обжалование состоится 25 ноября. Информацию об апелляционной жалобе на сайте разместил Тальменский районный суд. По данным нашего источника, учительница, вероятнее всего, будет просить суд сменить не срок, а исправительную колонию на колонию-поселение.

Напомним, смертельное ДТП произошло в ноябре 2021 года. Чтобы не ждать школьный автобус, учительница Анна Диринг решила отвезти учеников в соседнее село на личном автомобиле. На железнодорожном переезде автомобиль столкнулся со снегоуборочным поездом. По данным суда и следствия, педагог отвлеклась на мобильный телефон. Трое детей — два мальчика и девочка от полученных увечий скончались на месте ДТП. Еще один ребёнок и сама учительница чудом выжили, получив множественные тяжёлые травмы.

Во время своего последнего слова в суде женщина сказала, что полностью признает вину, но просит о снисхождении, так как должна ухаживать за матерью-инвалидом, а также у нее на иждивении есть два сына-студента. Анна Диринг в зале суда ещё раз попросила прощения у родителей погибших детей и пострадавшего мальчика. Заседание длилось несколько часов. В итоге суд признал ее виновной по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Учительницу приговорили к 5,5 годам в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с управлением транспортом на 3 года. Также Анну Диринг обязали выплатить моральный ущерб пострадавшим: от 3 до 6 млн семьям погибших детей, а семье потерпевшего ребенка - 1,6 млн.

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