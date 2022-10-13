Учитель Анна Диринг, попавшая в ДТП с поездом на Алтае, в зале суда Фото: Анна Перевощикова

Алтайская учительница Анна Диринг, которую приговорили к 5,5 годам колонии за смертельное ДТП, обжалует приговор. Об этом сообщает «Толк».

Ранее адвокат Диринг заверил, что его подзащитная не будет обжаловать приговор. Сама осужденная отказалась от комментариев на этот счет. Однако в Тальменском районном суде сообщили, что обжалование все же будет в краевом суде.

- Известно, что в краевом суде уголовное дело в отношении Анны Диринг рассмотрят 25 ноября, - пишет издание.

Адвокат потерпевших родителей Лариса Слабунова сообщила о подготовке возражения на апелляционную жалобу Диринг.

Напомним, педагог из Тальменского района подвозила учеников из школы до дома и попала в аварию с поездом. В результате погибли 8-летняя девочка и два мальчика восьми и девяти лет. Еще один ребенок и сама учительница получили тяжелые травмы.