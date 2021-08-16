На следственном эксперименте Олег Лавкин показал, как похищал школьницу

Следственный эксперимент Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

40-летнему жителю Бийского района Алтайского края Олегу Лавкину предъявил обвинение по двум статьям - 126 УК РФ (похищение человека с угрозой применения насилия в отношении несовершеннолетнего) и 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет), сообщили в региональном Следкоме. Также следователи провели эксперимент, на котором мужчина показал, как похищал школьницу.

- Вот здесь я ее связал. Она сидела, - говорит обвиняемый на видео и показывает свои действия на манекене.

На время предварительного следствия злоумышленник помещен в следственный изолятор. Сейчас идет сбор и закрепление доказательств.

Напомним, 31 июля мужчина набросился на девочку, которая ехала на велосипеде по проселочной дороге. Он с силой толкнул 12-летнюю школьницу, связал руки и ноги и надел на нее мешок. Затем погрузил в прицепи и увез в подвал своего дома, где совершил с ней иные действия сексуального характера.

Затем, узнав, что организованы масштабные поиски ребенка, Лавкин отпустил пленницу и ринулся в бега. 12 августа его задержали в Республике Алтай.

Кроме того, следователями устанавливаются обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, которые Лавкин ранее совершал в отношении другой несовершеннолетней девочки.

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