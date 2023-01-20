Мать и отчим детей сейчас находятся в СИЗО Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

21 января будет ровно год с момента резонансной истории с мальчиком, выгнанным на мороз абсолютно голым. Тогда отчаянный плач малыша услышала соседка и засняла на видео. После публикации ролика ЧП получило большой резонанс. Выяснилось, что к истязанию малолетнего причастны его отчим и родная мать. Как сложилась судьба героев, что стало с ребенком и другими детьми из семьи – в материале «Комсомолки».

Жестокое воспитание

Случай произошел в Шелаболихинском районе. Мимо частного дома в небольшом селе проходила женщина и услышала, как где-то рядом плачет ребенок. Заглянув во двор, она увидела босоногого и голого мальчика, который плакал и, казалось, уже был совсем без сил от истерики и холода. Тогда на улице было -13,7 градусов… Пока женщина пыталась узнать у рыдающего мальчугана, что произошло, незванную гостью заметили хозяева дома и открыли дверь в дом – ребенок забежал, а свидетельница происшествия сообщила об увиденном в полицию.

Случаем заинтересовалась не только полиция, но органы профилактики, уполномоченный по правам ребенка и даже следком и прокуратура. Героем ролика стал мальчик 2016 года рождения, с ним в семье воспитывались еще два брата 2015 и 2020 годов рождения. Ни в школу, ни в детский сад малыши не ходили, а роль воспитателей на себя взяли 34-летний отчим и 27-летняя мать. Как уже можно было догадаться, методы воспитания у родителей были «своеобразными»: к примеру, среднего сына выгнали голышом на улицу за то, что он испачкал стол, чем сильно разозлил отчима, а младшему, которому было всего два года, досталось за то, что он якобы мешал матери отдыхать, на теле мальчика нашли синяки.

Когда полиция прибыла на место для выяснения всех обстоятельств, оба родителя были пьяными. Детей из семьи изъяли, была назначена медицинская экспертиза. Состояние малышей оценили, как удовлетворительное. Первое время они находились под наблюдением в больнице, а затем их направили в детский дом.

Не в первый раз…

Еще до случая с выставлением на мороз дети из этой семьи хлебнули горя сполна… Физическая расправа стало воспитательной нормой: балуешься – получай. Сам отчим в будущем признается, что и его самого когда-то так воспитывали, поэтому раскаиваться не в чем – строил мальчишек, как мог.

Самое страшное – мать обо всех издевательствах со стороны возлюбленного знала, и сама могла легко поднять руку на своих чад. Когда к семье приехала полиция, то выяснилось, что она уже была ограничена в родительских правах, а отчим стал фигурантом дела об избиении пасынков в апреле 2021 года. Тогда 34-летний отчим «в воспитательных целях» избил пластиковой бутылкой пасынков пяти и шести лет. Дети бегали по дому и баловались, и, чтобы как-то занять шумных малышей, отчим предложил поучить буквы. Так как тяги к знаниям в тот день у ребят не было, они продолжили баловаться, что разозлило «воспитателя». Одному ребенку садист нанес 30 ударов, второму – 20, причем у среднего ребенка оказался сломан нос. Детей госпитализировали в больницу, где при детальном осмотре у них нашли многочисленные кровоподтеки и ссадины на голове, руках, ногах, ушах и даже ягодицах. Малышей забрали из семьи и передали родному отцу. А отчима в феврале прошлого года приговорили к двум годам колонии за данный факт избиения.

Родной отец

Что касается родного отца детей, то на момент ЧП он и мать мальчишек официально состояли в браке, но вместе не жили. Женщина вскоре после размолвок успела съехаться с новым мужчиной, который в будущем и будет фигурировать в новостях, как отчим-садист. Когда родной отец узнал в 2021 году, что детей избили, он забрал их к себе, но не надолго…

- С моей тещей я состою в хороших отношениях. Она захотела увидеть внуков, я и привез, тем более дома был ремонт, попросил, чтобы дети побыли у нее 3-4 дня, через пару дней выяснилось, что она отдала их Юлии. Я обратился в органы опеки, чтобы изъять детей обратно, а там пояснили, что они не имеют права второй раз забирать детей, так как якобы их жизни ничего не угрожало, - объяснял тогда отец на передаче «Мужское/Женское».

Но суд счел аргументы не убедительными – отца лишили родительских прав. Во время передачи мужчина заявил, что будет добиваться возвращения детей из детдома.

Где дети сейчас?

Еще летом прошлого года стало известно, что дети больше не живут в детском доме. Как рассказала «Комсомолке» уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, трое братьев обрели новую семью.

- Все три ребенка проживают в одной приемной семье на территории Алтайского края, дети ходят в школу, в детский сад. Контроль осуществляют органы опеки и попечительства по месту жительства детей, - отметила Ольга Александровна.

Что касается отца детей, то омбудсмену неизвестно, собирается ли он восстанавливать свои родительские права.

Суд

А тем временем, как подчеркнули в следкоме, в суде продолжают рассматривать уголовное дело в отношении 27-летней матери и ее 35-летнего сожителя. По данным СК и прокуратуры, в период с 27 февраля 2021 по 21 января 2022 года женщина умышленно со своим гражданским супругом истязала детей. Мальчики не были обеспечены одеждой и должным питанием, не обучались в детских учреждениях, жили в антисанитарии, да еще и с пьющими родителями.

- 21 января 2022 года мать в воспитательных целях против его воли вывела малолетнего сына без какой-либо одежды на улицу, где температура окружающего воздуха не превышала - 13,7 градусов Цельсия. После чего закрыла входную дверь дома, оставив его одного на улице под воздействием низких температур, - отметили в ведомствах.

Досталось и полицейским, которые прибыли для задержания: горе-мать покусала их, а её сожитель замахнулся на правоохранителя. Когда состоялось заседание суда по избранию меры пресечения, ни женщина, ни ее сожитель свою вину не признали. Мать даже попросила суд быть к ней помягче, а отчим, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что не собирается ни у кого просить прощения.

Дело было передано в суд в конце 2022 года, каким будет финал у этой истории – неизвестно, но самое главное, чтобы с детьми было все в порядке. Новая семья, по словам детского омбудсмена, им очень нравится.

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