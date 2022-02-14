На Алтае мать и отца выставленного на мороз мальчика лишили родительских прав

Мать детей сейчас находится в СИЗО Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Накануне суд лишил родительских прав родителей мальчика, которого отчим выставил голым на мороз. Громкая история развернулась в конце января в селе Селезнево Шелаболихинского района. Как выяснилось, до детей никому не было дела – ни матери, ни родному отцу.

Как уже ранее рассказывала «Комсомолка», история с лишением родительских прав тянется еще с 2021 года. Жестокие методы наказания применяли при малейшей провинности. В основном, троих деток жительницы села истязал отчим. Год назад, к примеру, мужчина ломал пятилетнему ребенку нос бутылкой. А младший, которому сейчас чуть больше года, поступал в больницу с черепно-мозговой травмой. По словам детей, так отчим наказывал их за плохое поведение. Когда с родителей брали объяснение, то те заявили, что, мол, дети сами подрались и нанесли друг другу такие травмы.

После прошлогодней истории детей передали родному отцу, который на тот момент проживал в Каменском районе, но и он не особо заботился о малышах.

- Родного отца лишили родительских прав за бездействие, неучастие в жизни детей и оставление их в опасности. То он их забирает, то сам переезжает из района в район, оставляет детей с бабушкой. После истории с выставлением на мороз мы пытались с ним связаться, но оказалось, что его днем с огнем не сыщешь. Только через полицию удалось с ним выйти на связь, приехал на десятый день, когда уже встал вопрос, куда определять детей, - рассказала «Комсомолке» председатель комитета по образованию Шелаболихинского района Вера Чеплыгина.

После выписки детей из больницы отец добровольно подписал соглашение о помещении несовершеннолетних в Павловский детский дом. Малыши находятся там уже две недели. Но позже горе-родитель все же заявил, что вернется за ними.

- Теперь он говорит, что он хороший, и ему нужно вернуть детей. Если такой хороший, то пусть покажет официальное место жительства, официальный заработок. Даже если бить – не бил [детей, прим.ред.], то бросал уж точно. На выходных он навещал детей в детдоме, обещал, что заберет их. Препятствовать встречам отца с детьми руководство детдома пока не может, так как решение суда не вступило в законную силу, - подчеркнула Вера Викторовна.

Кстати, во времена сожительства с матерью детей отец тоже не проявлял себя должным образом: в доме не было ни угля, ни дров. Семья жила в холоде.

Напомним, ранее суд вынес приговор отчиму детей по одному из дел, возбуждённых еще в прошлом году. Его признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью легкой и средней тяжестей с применением предмета в качестве оружия. В апреле прошлого года он избил детей пяти и шести лет пластиковой бутылкой. На их телах нашли больше 20 травм. По решению суда мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Отчим сейчас находится в СИЗО. В отношении него и матери детей расследуется дело по факту выставления малыша голым на мороз.

- Если в новых уголовных делах найдут признаки виновности отчима, то дело направят в суд. В случае признания его вины, мужчину осудят по совокупности преступлений и пересмотрят срок, который он проведет в местах лишения свободы, - поясняла помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина в разговоре с корреспондентом “Комсомолки”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пятилетку – голым на мороз, годовалого – избить: подробности издевательского «воспитания» в алтайской семье

Сейчас дети находятся в больнице (подробнее)

«Просить прощения не собираюсь»: на Алтае выгнавшие на мороз ребенка родители не признают своей вины

Мать ребятишек без капли сострадания попросила избрать ей меру пресечения «помягче» (подробнее)

На Алтае арестовали выгнавших на мороз ребенка мать и её сожителя

Когда детей изымали из семьи, женщина покусала полицейских (подробнее)