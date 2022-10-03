Олег Лавкин посадил девочку на цепь и угрожал ей убийством. Скриншот кадра видео МУ МВД России "Бийское"

Осужденный за похищение и удержание в подвале школьницы житель Бийского района Олег Лавкин отправится отбывать срок в Рубцовск. По данным источника «Комсомолки», это единственная колония строгого режима, куда отправляют «первопроходцев».

20 лет за сутки

В конце прошлой недели жителю Алтайского края вынесли приговор за похищение 12-летней девочки летом 2021 года. Дело получило большой резонанс, Лавкина даже окрестили «учеником скопинского маньяка», который также удерживал двух школьниц в подвале. Вот только маньяк из Скопина прятал девочек на протяжении нескольких лет, а алтайский похититель – всего сутки, а после, испугавшись, отпустил свою жертву.

Олег Лавкин посадил девочку на цепь и угрожал ей убийством. Скриншот кадра видео МУ МВД России "Бийское"

Тем не менее, всего за пару дней Лавкин собственными руками вымостил себе путь в колонию строгого режима. Там он пробудет 20 лет, а после еще два года будет находиться под ограничением – отмечаться у правоохранителей. Преступника признали виновным по статьям «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» и в ряде других преступлений.

- Он отправится в ИК-10 в Рубцовске, так как это единственная колония строгого режима в Алтайском крае, где отбывают наказание впервые приговоренные к реальному лишению свободы, - пояснил источник «Комсомолки».

К слову, Лавкин ранее уже имел судимость, но условную – за хранение наркотиков.

Зачем Лавкин похитил школьницу и почему отпустил

История громкого похищения произошла в небольшом алтайском селе. 12-летняя девочка приехала туда на лето с родителями. 31 июля 2021 года она отправилась кататься на велосипеде по проселочной дороге. В это время мимо проезжал Лавкин. Увидев девочку, он решил похитить ее: с силой толкнул, связал руки и ноги, надел мешок на голову, поместил в прицеп красного мотоблока и перевез домой, где посадил в подвал. Для уверенности, что жертва не сбежит, он пригрозил ей убийством и пристегнул цепью.

Олег Лавкин Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

У многих возникает вопрос: что было на уме Лавкина, когда он похищал школьницу? Но истину знает, пожалуй, лишь сам похититель. Изначально следователи предполагали, что преступление он совершил не спонтанно – якобы мог следить за девочкой за месяц до похищения. Как рассказал автор YouTube-канала «По следу. Российская история преступлений», даже сама девочка после похищения вспоминала, что Лавкин частенько попадался ей на глаза после ее приезда с родителями в село. А соседи осужденного рассказывали, что подвал, в котором Лавкин держал девочку, он рыл несколько лет. Однако доказать планирование преступления не удалось…

После пропажи ребенка были организованы масштабные поиски, в которых принимали участие и местные жители, в том числе сам Лавкин. Он попытался инсценировать утопление – подкинул вещи похищенной на берег реки. На месте начали работать водолазы, но следователи все равно до конца не верили в то, что девочка утонула, так как велосипеда так и не нашли.

Поиски продолжались, и очень скоро кинологи с собаками нашли велик школьницы. На нем была непонятная красная краска. И тогда похититель, наверняка, запаниковал… Представьте, сколько красных мотоблоков может быть в одном селе? Лавкин догадывался, что силовики вот-вот выйдут на его след. Вернувшись с поисков домой, он открыл подвал и сказал школьнице идти домой. Ночью 2 августа замерзшая и испуганная жертва вернулась к родителям, а сам похититель сбежал в соседнюю Республику Алтай. Скрываться ему удавалось больше 10 дней, пока в одном из сел его не заметил рыбак и не сдал полиции.

Что стало с жертвой похитителя

Похищенная школьница после возвращения домой была крайне испугана. По данным «КП» она находилась в шоке и путалась в словах. Однако совсем скоро девочка пришла в себя и даже записала видеообращение с благодарностью в адрес всех, кто помогал её искать. Известно, что со школьницей и её семьей работали психологи.

Как сейчас живет девочка – неизвестно, так как информация о несовершеннолетней конфиденциальна. Остается лишь надеяться, что сутки заключения в подвале не сильно сказались на психике подростка, и она продолжает жить нормальную и счастливую жизнь.

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