«Девочка пока в шоке, ее допрашивают»: пропавшую под Бийском школьницу могли похитить

По подозрению в похищении 12-летней школьницы разыскивается 40-летний мужчина. Фото: ориентировка.

Поиски пропавшей 12-летней девочки из алтайского села длились почти два дня. Ее искали полицейские, спасатели и больше 100 волонтеров. Школьница отправилась кататься по лесу между двумя поселками на велосипеде 31 июля и пропала. Когда ее одежду нашли на берегу озера, казалось, что надежды больше никакой нет – ребенок погиб. Но буквально через несколько часов она нашлась.

– Найдена, жива! Огромная благодарность всем, кто приезжал искать, кто привозил воду и еду, было огромное количество репостов и комментариев, сотни звонков поступили от неравнодушных людей. Спасибо вам огромное! – написали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

После ее исчезновения региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство – это обычная процессуальная практика при пропаже людей. Сейчас ее допрашивают, девочка в шоке, путается в словах. Что произошло с ней, выясняют специалисты.

- Допрос начали в 10 утра, сколько он продлится, пока не известно, но не более 4 часов, - рассказали в следственном комитете.

Тем временем, в соцсетях появилась ориентировка на 40-летнего мужчину, который может быть причастен к ее исчезновению.

Ориентировка

Информацию о подозреваемом просят сообщить в отдел полиции по Бийскому району по телефону: (3854) 32-85-43.

Кстати, в пресс-службе краевого МВД сообщили, что не распространяли ориентировку, подлинная она или нет - пока неизвестно.