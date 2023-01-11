Суд над Анной Диринг. Фото: Перевощикова Анна, СУ СК по АК

Алтайскую учительницу Анну Диринг, осужденную за гибель троих школьников и травмирование еще одного в резонансном ДТП с поездом, этапировали в колонию. Как рассказала «Комсомолке» адвокат потерпевшей стороны Лариса Слабунова, женщина будет отбывать наказание в женской исправительной колонии общего режима ИК-6 в селе Шипуново.

Педагог Луговской школы Тальменского района Анна Диринг оказалась на скамье подсудимых после страшной трагедии на железнодорожном переезде: 29 ноября 2021 года учительница повезла четверых второклассников по домам в соседнее село на личном автомобиле. Суд установил, что по пути из села Луговое в село Наумово (где жили дети, прим. ред.) женщина отвлеклась на телефонный звонок и выехала на пути на запрещающий сигнал светофора. Эта роковая ошибка привела к тому, что в легковушку врезался снегоуборочный поезд с огромным ковшом. Удар пришел в заднюю часть иномарки, поэтому у детей практически не было шансов… Трое детей от полученных травм погибли на месте, еще один мальчик и сама учительница получили серьезные травмы, но остались живы.

В конце сентября прошлого года судом первом инстанции Диринг была признана виновной по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и приговорена к 5,5 годам исправительной колонии общего режима. Также ее лишили права занимать должности, связанные с управлением транспортом, на три года и обязали выплатить грандиозные суммы по гражданским искам потерпевших - от 3 до 6 млн семьям погибших детей, 1,6 млн рублей – семье потерпевшего мальчика. В ноябре женщина попыталась через апелляционную жалобу смягчить наказание, однако судья оставила приговор без изменения. По закону в течение шести месяцев со дня вступления приговора в силу Диринг может обратиться в кассацию.

- По моим данным, до сих пор кассационной жалобы от нее было. Мы (с родителями, признанными потерпевшими, прим. ред.) подавать кассацию тоже не планируем, - подчеркнула адвокат Лариса Слабунова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последнее слово учительницы, попавшей под поезд с детьми на Алтае: «Я совершила ошибку, за которую мне очень стыдно и больно»

Учительница, попавшая под поезд с детьми на Алтае, выступила на суде с последним словом (подробнее)

«Прошу суд о снисхождении»: родители погибших в ДТП с поездом детей так и не поверили в раскаяние педагога

Стало известно, как прошел суд над педагогом за смерть троих детей в ДТП с поездом на Алтае (подробнее)

«Коллеги ей завидовали»: что известно об учительнице, которая пострадала в смертельном ДТП со школьниками на Алтае

Три ребенка погибли в результате столкновения легковушки с поездом (подробнее)

«Мы в слезах, а ей смешно»: родители погибших в ДТП с поездом на Алтае школьников рассказали о реакции учительницы на суде

Родители погибших в ДТП с поездом на Алтае школьников возмутились реакцией учительницы в суде (подробнее)