Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 декабря 2021 9:55

Пострадавшая в ДТП с поездом на Алтае учительница пришла в сознание, ребенок остается в тяжелом состоянии

Рассказываем последние новости про ДТП на переезде 29 ноября 2021 года, в котором погибли трое детей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
После трагедии участок перед переездом очистили чуть ли не до асфальта

После трагедии участок перед переездом очистили чуть ли не до асфальта

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Учительница, которая находилась за рулем иномарки, попавшей под поезд в Алтайском крае, пришла в сознание. Ранее женщина находилась в медикаментозной коме. Состояние выжившего ребенка – тяжелое, но стабильное. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном Минздраве.

- Женщина пришла в сознание еще на прошлой неделе, - подтвердили в министерстве здравоохранения.

«Комсомолке» удалось связаться со знакомой учительницы, однако от комментариев она отказалась, добавив, что все отзываются о педагоге, как о хорошем человеке, есть ли её вина в ЧП – пусть выясняет следствие. Тем временем, в СМИ появилась версия, что женщина могла отвлечься на телефон, будучи за рулем.

- Утверждают, что время её нахождения в WhatsApp соответствует как раз аварии. Может, на телефон отвлеклась, я не буду утверждать, лучше обратиться к характеристикам правоохранительных органов на эту женщину: какой она образ жизни вела, кем являлась, кто допустил, что она вообще возила этих детей постоянно. Почему, если об этом знали, не предотвратили? – цитируют «Вести Алтай» главу Луговского сельсовета Александра Кобзова.

Также местные рассказали о том, что якобы после трагедии участок перед переездом очистили чуть ли не до асфальта и засыпали то ли шлаком, то ли спецреагентом, хотя до этого там был сильный гололед.

Как сообщили в администрации Тальменского района, после трагедии прошло внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По словам заведующего отделом образования администрации района Евгения Рожкова, сейчас в районе есть 20 маршрутов, которые занимаются регулярной перевозкой школьников. Детей из 18 населенных пунктов привозят в 15 школ. В этом году на школьных автобусах передвигаются 343 ученика.

- Перевозка детей осуществляется по дорогам асфальтированного, щебеночного и грунтового покрытия. В зимний период чистка дорог школьных маршрутов осуществляется силами ДСУ. В целях организации безопасных перевозок учащихся в период подготовки к новому учебному году, районной комиссией обследуются школьные маршруты, фиксируются их недостатки, - отметил Рожков.

Также чиновник отчитался об установке новых светофоров и фонарей на территории Луговской, Староперуновской, Тальменских СОШ № 1 и №2, Кашкарагаихинской, Озерской и Новозерской школ, оснащении школьных автобусов системой ГЛОНАС и проблесковыми сигналами.

Что касается безопасности дорожного движения, то только в этом году за нарушения на железнодорожных переездах в районе к административной ответственности привлекли 28 человек. В декабре специалисты планируют обследовать самые опасные участки, где были аварии.

По итогам заседания глава района Сергей Самсоненко поручил подготовить паспорта и графики школьных маршрутов в районе, установить знаки фотофиксации и видеокамеры на переездах, а также согласовать с дорожниками график работы по очистке железнодорожных переездов. Кроме того, будет направлено письмо в РЖД с предложением установить на переездах шлагбаумы и автоматические барьеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае учительница повезла второклассников домой после отмены уроков и попала под поезд

В результате трагедии трое детей погибли, женщина и еще один ребенок в больнице (подробнее)

«Коллеги ей завидовали»: что известно об учительнице, которая пострадала в смертельном ДТП со школьниками на Алтае

Три ребенка погибли в результате столкновения легковушки с поездом (подробнее)

ЧПИнтересное