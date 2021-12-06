Пострадавшая в ДТП с поездом на Алтае учительница пришла в сознание, ребенок остается в тяжелом состоянии

После трагедии участок перед переездом очистили чуть ли не до асфальта Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Учительница, которая находилась за рулем иномарки, попавшей под поезд в Алтайском крае, пришла в сознание. Ранее женщина находилась в медикаментозной коме. Состояние выжившего ребенка – тяжелое, но стабильное. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном Минздраве.

- Женщина пришла в сознание еще на прошлой неделе, - подтвердили в министерстве здравоохранения.

«Комсомолке» удалось связаться со знакомой учительницы, однако от комментариев она отказалась, добавив, что все отзываются о педагоге, как о хорошем человеке, есть ли её вина в ЧП – пусть выясняет следствие. Тем временем, в СМИ появилась версия, что женщина могла отвлечься на телефон, будучи за рулем.

- Утверждают, что время её нахождения в WhatsApp соответствует как раз аварии. Может, на телефон отвлеклась, я не буду утверждать, лучше обратиться к характеристикам правоохранительных органов на эту женщину: какой она образ жизни вела, кем являлась, кто допустил, что она вообще возила этих детей постоянно. Почему, если об этом знали, не предотвратили? – цитируют «Вести Алтай» главу Луговского сельсовета Александра Кобзова.

Также местные рассказали о том, что якобы после трагедии участок перед переездом очистили чуть ли не до асфальта и засыпали то ли шлаком, то ли спецреагентом, хотя до этого там был сильный гололед.

Как сообщили в администрации Тальменского района, после трагедии прошло внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По словам заведующего отделом образования администрации района Евгения Рожкова, сейчас в районе есть 20 маршрутов, которые занимаются регулярной перевозкой школьников. Детей из 18 населенных пунктов привозят в 15 школ. В этом году на школьных автобусах передвигаются 343 ученика.

- Перевозка детей осуществляется по дорогам асфальтированного, щебеночного и грунтового покрытия. В зимний период чистка дорог школьных маршрутов осуществляется силами ДСУ. В целях организации безопасных перевозок учащихся в период подготовки к новому учебному году, районной комиссией обследуются школьные маршруты, фиксируются их недостатки, - отметил Рожков.

Также чиновник отчитался об установке новых светофоров и фонарей на территории Луговской, Староперуновской, Тальменских СОШ № 1 и №2, Кашкарагаихинской, Озерской и Новозерской школ, оснащении школьных автобусов системой ГЛОНАС и проблесковыми сигналами.

Что касается безопасности дорожного движения, то только в этом году за нарушения на железнодорожных переездах в районе к административной ответственности привлекли 28 человек. В декабре специалисты планируют обследовать самые опасные участки, где были аварии.

По итогам заседания глава района Сергей Самсоненко поручил подготовить паспорта и графики школьных маршрутов в районе, установить знаки фотофиксации и видеокамеры на переездах, а также согласовать с дорожниками график работы по очистке железнодорожных переездов. Кроме того, будет направлено письмо в РЖД с предложением установить на переездах шлагбаумы и автоматические барьеры.

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