Подсудимая Анна Диринг. Фото: Алексей Кучерявых, "Толк"

Во вторник, 6 сентября, в Тальменском районном суде состоялось очередное заседание по факту ДТП с поездом на Алтае 29 ноября 2021. Тогда в аварии погибли трое ребятишек из второго класса Луговской школы, еще один мальчик получил серьезные травмы. За рулем легковушки, в которой сидели дети в момент столкновения со снегоуборочным локомотивом, была их учительница – Анна Диринг.

Как рассказала «Комсомолке» мама погибшей в ДТП школьницы Оксана Дмитриева, во время заседания, на котором проходило прение сторон, сторона обвинения запросила для педагога 6,5 лет колонии общего режима. Когда родителей погибших и пострадавшего школьников спросили, какое наказание сочли бы они приемлемым, они ответили, что максимальное. Санкция статьи, которую вменяют Диринг (ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Кроме того, подсудимой Анне Диринг дали последнее слово. Она встала и еще раз извинилась перед потерпевшими. Адвокат педагога по-прежнему рассчитывает на колонию-поселение.

- Я говорю, какое поселение? Это как на вахту съездить. Мы все ездили на вахты деньги зарабатывали, это не наказание за смерть троих детей. Да, она извинилась, сказала: «Извините, я признаю свою вину. Приму любое наказание». Но никто не счел это искренним: с ее стороны как будто идет в наш адрес презрение, как будто мы виноваты, - рассказала Оксана Дмитриева.

Мать, потерявшая дочь в той страшной аварии, еще раз напомнила, что родители лично расписывались на бумаге о том, что дети ездят только на школьном автобусе. И документ с детьми передавала сама учительница, поэтому она не могла не знать о запрете на подвоз детей на своей машине.

- А сейчас она прикрывается детьми, мол, у неё сыновья еще учатся. У меня тоже есть старшая дочь, и она тоже еще учится… Они уже большие лбы, тем более есть еще отец. Вообще на первых заседаниях Диринг говорила, что она оплатит все иски, надеялась на условный срок, а теперь стала говорить, что денег у неё нет, - добавила Оксана Дмитриева.

Напомним, авария произошла 29 ноября 2021 года на железнодорожном переезде в селе Луговое. В день трагедии дети должны были поехать после занятий на школьном автобусе, так как учатся в одном, а живут в другом селе. Однако учитель торопилась, а автобус пришлось бы ждать вместе с детьми 40 минут, поэтому она решила повезти их на своем легковом автомобиле, как уже делала раньше. Родители об этом не знали…

Судя по показаниям свидетелей, когда автомобиль подъехал к переезду, приближался поезд. Но водитель то ли отвлеклась на телефон, то ли не заметила запрещающий сигнал и тронулась… В результате столкновения с поездом, впереди которого был снегоуборочный ковш, погибли трое ребятишек, еще один мальчик и сама учительница получили серьезные травмы и до сих пор проходят реабилитацию.

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