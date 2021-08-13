Представлялся не своим именем: обвиняемого в похищении школьницы задержали на Алтае благодаря рыбаку

До вчерашнего дня ему удавалось скрываться в соседнем регионе Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайский край специальным конвоем доставили обвиняемого в похищении 12-летней школьницы Олега Лавкина. В начале августа 40-летний мужчина удерживал ребенка в подвале, а потом пустился в бега. До вчерашнего дня ему удавалось скрываться в соседнем регионе.

- Активные мероприятия по розыску продолжались более десяти дней. Сообщение о том, что в селе Курота Онгудайского района возле речки был замечен мужчина, похожий по приметам на разыскиваемого Олега Лавкина, поступило в полицию от бдительного 36-летнего местного жителя, - рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В соцсетях пишут, что предполагаемый похититель несколько дней шел по лесу в сторону республики, там же, к слову, и ночевал. Лавкин старался держаться подальше от населенных пунктов, а если и выходил в люди, то проявлял бдительность и старался не «светится». Уже будучи в другом регионе, он сел на автобус и добрался до Онгудайского района. Видимо, в какой-то момент почувствовал себя в безопасности и решил искупаться в реке… Тогда его и приметил местный рыбак, позвонив в полицию.

На место выехали участковый и сотрудник уголовного розыска, которые обнаружили подозреваемого на одной из улиц села. Когда правоохранители остановили Лавкина, он сказал, что якобы приехал в регион для сбора орехов, и представился не своим именем. Также мужчина уверял, что у него нет при себе паспорьа, якобы он потерял его, но вскоре полицейские нашли документ в его личных вещах. В итоге бглецу пришлось раскрыть все карты.

- Он был доставлен в отделение полиции, где в ходе разбирательства признался в содеянном, - добавили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Кстати, ранее полиция пообещала денежное вознаграждение за информацию о Лавкине, которого объявили в федеральный розыск. Какую именно сумму получит активный гражданин из села Курота – не уточняют.

Напомним, Олегу Лавкину предъявлено обвинение по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего».

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