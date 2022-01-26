В краевую больницу перевели мальчика, которого выставили на мороз родители на Алтае

Состояние детей удовлетворительное Фото: Олег УКЛАДОВ

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева посетили сегодня Шелаболихинскую районную больницу, куда были направлены дети, пострадавшие от действий взрослых. Об этом она рассказала на своей странице в инстаграм. Мальчика, которого выставили раздетым на мороз родители, госпитализировали сегодня в краевую больницу для проведения необходимых обследований.

- Со слов главного врача больницы состояние детей удовлетворительное, проводится наблюдение. Обратилась в Министерство здравоохранения Алтайского края о возможности госпитализации в краевую больницу маленького ребенка для проведения обследования. Сегодня ребенок перевезен в больницу г. Барнаула, - рассказывает Ольга Казанцева.

Омбудсмен рассказала, что с детьми на данный момент работают следователи, проводится медицинская экспертиза, которая определит степень вреда здоровью. Напомним, что сегодня мать и отчима пострадавшего мальчика заключили под стражу на два месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае арестовали выгнавших на мороз ребенка мать и её сожителя

Когда детей изымали из семьи, женщина покусала полицейских (подробнее)

Пятилетку – голым на мороз, годовалого – избить: подробности издевательского «воспитания» в алтайской семье

Сейчас дети находятся в больнице (подробнее)