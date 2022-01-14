Видео и фото с места крушения самолета на Алтае 14 января 2022: спасатели «вырезали» пострадавших из кабины

На борту авиасудна в момент ЧП находились два человека Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В пятницу, 14 января, на аэродроме в Старобелокурихе Алтайского края произошло крушение легкомоторного самолета. По информации очевидцев, пострадавших пришлось вырезать из кабины самолета. «Комсомолка» публикует видео и фото с места крушения самолета на Алтае 14 января 2022.

Всего на борту авиасудна в момент ЧП находились два человека – владелец самолета и пассажир. По информации некоторых источников, крушение произошло во время захода на посадку. Мужчины получили серьезные травмы, с места ЧП в тяжёлом состоянии их госпитализировали в Центральную районную больницу Бийска.

На борту авиасудна в момент ЧП находились два человека Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

По факту крушения следком на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В причинах падения авиационного судна сейчас разбираются следователи, они уже выехали на место крушения для осмотра и сбора информации.

Также проверку организовала Горно-Алтайская транспортная прокуратура, на место происшествия выехал исполняющий обязанности транспортного прокурора.

На борту авиасудна в момент ЧП находились два человека Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На борту авиасудна в момент ЧП находились два человека Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На борту авиасудна в момент ЧП находились два человека Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На борту авиасудна в момент ЧП находились два человека Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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