Самолет рухнул в Алтайском крае

На месте работают спасатели Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сегодня, 14 января, в селе Старобелокуриха Алтайского края на аэродроме произошло ЧП. Там рухнул легкомоторный самолет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Происшествие случилось утром, в 11:00 по местному времени. Очевидец позвонил спасателям и сообщил, что в районе аэропорта возле села упал самолет. Прибывшие спасатели установили, что «Аэропракт А-22» рухнул наземь во время экскурсионного полета. На борту в этот момент находились два человека – пилот и пассажир. С травмами их госпитализировали в больницу Белокурихи.

На месте работают спасатели Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- На место происшествия были направлены расчёты и оперативная группа 6 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, сотрудники полиции, медики, - подчеркнули в ведомстве.

На месте работают спасатели Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

По данным КП-Барнаул, глава сельсовета Старобелокурихи выехал на место ЧП. Подробности уточняются.

Напомним, в 2018 году в Алтайском крае недалеко от посадочной площадки "Галеон" в районе поселка Баюновские ключи разбился небольшой спортивный самолет Як-52. Трагедия унесла жизни двоих людей – пилота и пассажира.

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