Стал известен список пострадавших в крушении самолета на Алтае 14 января 2022

Пострадали два человека Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сегодня, 14 января, на аэродроме в селе Старобелокуриха Алтайского края рухнул легкомоторный самолет. По данным ГУ МЧС по региону, пострадали два человека. Публикуем список пострадавших в крушении самолета на Алтае 14 января 2022.

По информации источника КП, управлял самолетом владелец Сергей Журавлев. Также на борту авиасудна был Антон Нагорнов, которому якобы подарили сертификат на воздушную экскурсию в честь дня рождения. При падении мужчины получили травмы, их госпитализируют в медучреждение.

Ранее сообщалось, что самолёт рухнул во время экскурсионного полета. На месте ЧП работали спасатели, полицейские и медики.

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