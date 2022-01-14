Стал известен список пострадавших в крушении самолета на Алтае 14 января 2022

Пострадали два человека
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Сегодня, 14 января, на аэродроме в селе Старобелокуриха Алтайского края рухнул легкомоторный самолет. По данным ГУ МЧС по региону, пострадали два человека. Публикуем список пострадавших в крушении самолета на Алтае 14 января 2022.
По информации источника КП, управлял самолетом владелец Сергей Журавлев. Также на борту авиасудна был Антон Нагорнов, которому якобы подарили сертификат на воздушную экскурсию в честь дня рождения. При падении мужчины получили травмы, их госпитализируют в медучреждение.
Ранее сообщалось, что самолёт рухнул во время экскурсионного полета. На месте ЧП работали спасатели, полицейские и медики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет рухнул в Алтайском крае
Два человека пострадали (подробнее)