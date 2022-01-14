Уголовное дело возбудили по факту крушения легкомоторного самолета на Алтае

Место крушения легкомоторного самолета Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Барнаульский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета 14 января 2022 года в районе Белокурихи-2.

Установлено, что на борту самолета Аэропракт-22 находились два человека: командир воздушного судна, который является собственником самолета и один пассажир.

- Пассажир и командир доставлены в медицинское учреждение телесными повреждениями различной степени тяжести, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

На месте крушения работает следственная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Максимальная санкция – лишение свободы на срок до двух лет.

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