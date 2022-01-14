В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета на Алтае

Пострадавшие с тяжелыми сочетанными травмами доставлены в ЦГБ Бийска Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Минздраве «Комсомолке» рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета в Алтайском крае. Они получили тяжелые травмы.

- Пострадавшие с тяжелыми сочетанными травмами доставлены в ЦГБ Бийска. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Необходимые консультации реаниматолога и хирурга проведены, - отмечают в Минздраве.

Источник «Комсомолки» рассказал, что изначально мужчин планировали доставить в медучреждение Белокурихи, но из-за тяжелых травм было принято решение перенаправить их в ЦГБ Бийска. Пострадавшие, когда их доставали из кабины самолета, были в бессознательном состоянии.

Напомним, что крушение произошло сегодня в селе Старобелокуриха . Пострадали два человека – пассажир и пилот. По информации источников «КП», полет был подарком на день рождения 33-летнему Антону Нагорнову. Управлял авиасудном 48-летний владелец Сергей Журавлев.

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