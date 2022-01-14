Полет мог быть подарком на день рождения: что известно о крушении самолета на Алтае 14 января 2022

Пострадавших планируют транспортировать для госпитализации в Бийске Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

14 января 2022 года на Алтае в селе Старобелокуриха упал легкомоторный самолет. Пострадали два человека – пассажир и пилот. По информации источников «КП», полет был подарком на день рождения 33-летнему Антону Нагорнову. Управлял авиасудном 48-летний владелец Сергей Журавлев.

Сообщение об авиапроисшествии поступило в МЧС 14 января в 11.10. Крушение потерпел легкомоторный самолет «Аэропракт А-22».

– Это был экскурсионный полет. Жена Нагорного подарила мужу его на день рождения. Сама она не полетела, ждала на земле, – рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией.

Мужчины вылетели с аэродрома в Белокурихе, и легкомоторка рухнула на повороте.

– Самолет упал в поле. МЧС и скорая приехали очень быстро. Спасатели начали вырезать пострадавших из кабины. Первого получилось достать очень быстро, второго сложнее. Их увезли на скорой в Белокуриху, но теперь их готовят к транспортировке в Бийск, – рассказала «Комсомолке» глава администрации Старобелокурихинского сельсовета Наталья Петина.

Сейчас к месту ЧП из Барнаула направляется директор «Белокуриха Авиа» Леонид Афанасьев.

– Пока я не обладаю достаточной информацией, чтобы прокомментировать ситуацию Возможно, самолет неудачно приземлился, – сказал он в разговоре с «КП».

По факту ЧП барнаульский следственный отдел СУТ СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следователи выехали для осмотра места аварии.

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