Самые громкие преступления 2021 года на Алтае

Преступления расследовали следователи СК и МВД. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

2021 год на Алтае выдался богатым на преступления. «Комсомолка» вспоминает самые громкие дела, которые потрясли регион.

Похищение школьницы

12-летняя школьница пропала 31 июля минувшего года — поехала кататься на велосипеде и больше ее никто не видел. Ее вещи нашли на берегу у водоема – похититель бросил их, чтобы сбить со следа полицию, спасателей и волонтеров, которые прочесывали местность.

Девочка сама вышла к людям 2 августа. Все это время ее удерживал в подвале 40-летний житель села Малоенисейское Олег Лавкин. Преступник готовился к похищению долгие годы, как говорят, он несколько лет рыл подвал, видимо, собираясь держать там своих жертв. Мужчина наблюдал за девочкой, и когда та проезжала по проселочной дороге сшиб ее с велосипеда, связал, а на голову надел мешок. После этого Лавкин погрузил школьницу прицеп и увез в подвал своего дома. Но вскоре после того, как поднялась шумиха, похититель вдруг передумал — сам открыл подвал и сказал пленнице идти домой. К родителям девочка добралась глубокой ночью.

О похитителе известно, что он нигде не работал и жил за счет матери, у него у самого была дочь, которая жила отдельно. Расследование уголовного дела все еще продолжается. Сейчас он находится под стражей. Одна из статей, в которых его обвиняют - пункты «в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Убийство участкового

Убийство участкового отдела полиции по Ленинскому району Барнаула Владислава Неудахина потрясло весь город и еще раз обнажило существующие недостатки в правоохранительной системе. Мужчина перестал выходить на связь 14 июля. В тот вечер он поехал к жителю Гоньбы, который не являлся к следователю, чтобы вручить ему повестку. Оказалось, что участковый был безоружен — к тому времени его смена закончилась, и он сдал пистолет.

К 57-летнему ранее судимому Владимиру Шедову полицейский отправился на служебном автомобиле. После того, как он отдал ему повестку, мужчина попросил полицейского подвести его. Сидя на заднем сиденье, преступник выстрелил полицейскому в голову, потом вытащил его тело и поджег автомобиль.

39-летний Владислав Неудахин работал в полиции с 2005 года. У него остались жена и трое детей.

Дело о взятке

В 2021 году Алтайский край потрясло несколько громких коррупционных скандалов. Однако одним из самых запоминающихся стало дело в отношении бывшего министра транспорта Александра Дементьева.

По версии следствия, в 2020 году министр получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора обслуживающей дороги организации. По сути, это был откат, который заплатили предприниматели, чтобы госзаказ достался именно их фирме. Содеянное квалифицировали по ч. 6 ст. 290 УК РФ (ему грозит от 8 до 15 лет).

Экс-чиновника задержали вскоре после того, как он написал заявление по собственному желанию и уехал в Москву. По данным источника КП, факт передачи взятки Дементьева силовики засняли на камеру. В истории фигурируют еще два человека, которые участвовали в даче взятки, один из них заключил досудебное соглашение.

Смерть учительницы

Убийцу 65-летней учительницы из Новоалтайска искали несколько месяцев — отморозок, нанесший ей порядка 40 ударов ножом, словно сквозь землю провалился. Его не видели соседи, в доме не осталось никаких следов, парень засветился мельком лишь на единственной камере. Трагедия произошла 1 июня.

Грабитель перевернул весь дом, забрал телефон и около 10 тысяч рублей. Вещи он практически сразу выкинул. По одной из версий он искал в доме наркотики — у педагога был рак на последних стадиях. По примерным оценкам ей оставалось жить несколько месяцев.

Узнав о диагнозе, она уволилась из школы, наверное, хотела провести последнее время с семьей. Когда убийцу задержали, он рассказал, как все было — оказалось, он забрался к ней в дом, чтобы найти ценности (женщина жила в большом двухэтажном доме, который строила всю жизнь), но хозяйка внезапно вернулась домой. И вор напал на нее с ножом. Убийцей оказался 22-летний бывший ученик Черданцевой.

Об учительнице известно, что она проработала в школе больше 40 лет, вела математику, а последние годы была психологом. Женщина уволилась в январе 2020 года вскоре после того, как узнала свой диагноз. Коллеги вспоминают о ней, как об энергичной и грамотной женщине.

Ограбление банка

В Барнауле неизвестные вскрыли банкомат одного из банков на улице Воровского, им удалось похитить 3,4 млн рублей. Фартовых налетчиков до сих пор не нашли — скорее всего, это гастролеры, которые давно уехали из региона.

Под подозрение попали трое мужчин, которых ищут до сих пор. Злоумышленники были одеты в темную одежду. У двоих на лицах были маски черного цвета, у третьего – медицинская. Рост примерно 175-80 сантиметров, приблизительный возраст 30-35 лет.

Менее удачливыми оказались воры, пробравшиеся в ТЦ «Лето». Они вырезали проем в стене и обчистили ювелирный магазин на 6 млн рублей. Жуликов задержали, когда они сбывали краденное.