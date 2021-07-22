Рецидивисту, напавшему на участкового в Барнауле, предъявили обвинение

Тело убитого полицейского обнаружили рядом со сгоревшим автомобилем

Следователи предъявили обвинение 57-летнему рецидивисту в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов – участкового, приехавшего к нему вручить повестку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

- В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - подчеркивают в ведомстве.

По данному уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательств. Следователи проверили показания на месте, где обвиняемый показал, каким способом совершил преступление.

Напомним, вечером 14 июля этого года Владислав Неудахин отправился на служебном автомобиле в Гоньбу для вручения повестки обвиняемому о явке на следственные действия по уголовному делу о фальсификации доказательств. По версии следствия, злоумышленник попросил участкового подвезти его до проезжей части. При этом при нем было оружие. Сидя на заднем сиденье он выстрелил полицейскому в голову. После этого рецидивист недалеко от населенного пункта поджог тело погибшего и его автомобиль.

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