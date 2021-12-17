На Алтае задержали убийцу, который зверски расправился с умирающей от рака учительницей

Погибшая учительница и обвиняемый в ее убийстве. Фото: личный архив погибшей / фоторобот.

На Алтае задержали убийцу пожилой учительницы из Новоалтайска Ольги Черданцевой, которого не могли найти все это время. Нанеся 65-летней женщине не менее 10 ударов ножом, он словно испарился. Следователи смогли выйти на его след лишь через полгода, рассказали в краевом следкоме.

- Летом этого года в своем доме в городе Новоалтайске было обнаружено тело 65-летнего педагога с признаками насильственной смерти. Длительное время преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, в связи с тем, что преступник не оставил никаких следов, - пояснили в ведомстве.

Единственной зацепкой был приблизительный фоторобот, который составили по опросу свидетелей и записи с камеры наблюдения, где парня едва можно было различить.

Дом погибшей учительницы. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Тогда отрабатывались разные версии – начиная от предположения, что в дом забрался наркоман в поисках сильнодействующих веществ (педагог страдала от онкологии) и заканчивая гипотезой о разбое или ограблении.

- У пенсионерки был двухэтажный дом, далеко не самый богатый, по его внешнему виду вряд ли можно было бы сделать вывод, что у хозяев есть большие суммы денег. У бывшей учительницы была похищена сумка, телефон, деньги. Вещи выкинули недалеко от дома. Пока самая вероятная версия случившегося, что на нее напал наркоман. Возможно, кому-то стало известно, что женщина страдает онкологией, и у нее могут быть опиаты, - писал тогда «АиФ-Алтай».

Следователи провели с задержанным проверку показаний на месте. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Тем не менее, парня удалось задержать. Им оказался 22-летний бывший ученик Черданцевой. Он уже дал признательные показания.

- 1 июня 2021 года мужчина проник в дом к потерпевшей с целью ограбления. Не найдя ничего ценного, кроме двух телефонов, он собирался покинуть жилище, однако в дверях встретил хозяйку. Поняв, что женщина его узнала, он нанес ей не менее 10 смертельных ударов ножом, после чего скрылся, - сообщает следком.

Сейчас он находится в следственном изоляторе, ему предъявлено обвинение по двум статьям - п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ из корыстных побуждений), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Об Ольге Черданцевой известно, что она проработала в школе больше 40 лет, вела математику, а последние годы была психологом. Она уволилась в январе 2020 года вскоре после того, как узнала свой диагноз. Коллеги вспоминают о ней, как об энергичной и грамотной женщине.