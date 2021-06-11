Александр Дементьев. Фото пресс-службы правительства региона.

На Алтае задержан за взятку экс-министр транспорта Александр Дементьев. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает региональный следственный комитет.

- Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта Алтайского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, - пишет ведомство.

По версии следователей, в 2020 году министр получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора обслуживающей дороги организации. По сути, это был откат, который заплатили предприниматели, чтобы госзаказ достался именно их фирме.

В настоящее время бывший министр задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Теперь у следствия есть 48 часов, чтобы выйти с ходатайством в суд об избрании меры пресечения.