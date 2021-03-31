В Барнауле трое мужчин в темной одежде вскрыли банкомат и похитили почти 3,5 млн рублей

В этом могут быть замешаны трое мужчин, они были одеты в темную одежду. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле неизвестные вскрыли банкомат на улице Воровского, 108в. Они похитили две кассеты, в которых находилось больше 3,4 млн рублей. Преступление было совершено около 23.00. Сейчас их разыскивает полиция.

Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul. По данным источника в правоохранительных органах, это сделали трое мужчин, они были одеты в темную одежду. У двоих на лицах были маски черного цвета, у третьего – медицинская. Рост примерно 175-80 сантиметров, приблизительный возраст 30-35 лет.

Не исключено, что «грабителями» окажутся гастролеры. Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия, полицейские изучают камеры наблюдения, опрашивают свидетелей.

Это не первый случай, когда происходят подобные преступления. В декабре 2017 несколько мужчин пытались взорвать банкомат по адресу Малахова, 48. Еще троих «фартовых» из Барнаула задержали в Калининграде за попытку вскрыть банкомат. В итоге членов преступной группировки осудили.