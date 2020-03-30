Количество заболевших коронавирусом в Барнауле: последние новости на 30 марта 2020

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердил второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. Пациентом ожидаемо оказался муж первой заболевшей, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.

Напомним, женщина прибыла в Барнаул из Доминиканской республики 20 марта и находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на 10-й день с момента приезда в Россию у нее нашли новую коронавирусную инфекцию.

Муж заболевшей в изоляции не был и последние 10 дней ходил на работу. Он контактировал там с девятью людьми. От его жены могли заразиться минимум 29 человек: сам мужчина, два медика скорой помощи и 26 пассажиров самолета из Москвы (пять рядов по шесть человек).

Вместе с заболевшей коронавирусной инфекцией жительницей Барнаула в одном самолете летели несколько депутатов Госдумы, известные в крае бизнесмены и депутат Алтайского Заксобрания.

Оба пациента находятся в инфекционном отделении городской больницы №5. Им оказывают необходимое лечение. Подъезд их дома уже продезинфицировали.

Органы власти Алтайского края уже нашли людей, которые находились на борту рейса Москва-Барнаул, на котором летела заболевшая. С ними устанавливается связь, организуется медицинское наблюдение и лабораторное обследование.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 1828 человек. Под меднаблюдением находятся 3395 человек.

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