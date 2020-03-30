В Алтайском крае развернут восемь дополнительных инфекционных госпиталей

30 Март 2020 2020-03-30T18:04:01+03:00

При необходимости туда будут госпитализировать людей с признаками коронавирусной инфекции

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В Алтайском крае могут создать дополнительные инфекционные госпитали. Как сообщили в краевом минздраве, отделения развернут в горбольницах №4, №5 и №11 Барнаула, бийской горбольнице №2, горбольнице им. Л.Я. Литвиненко Новоалтайска, горбольнице №3 Рубцовска, Каменской ЦРБ и в «Медсанчасти №128» в Яровом.

Другие медицинские организации края также готовы при необходимости перепрофилировать свои отделения в инфекционные. Приказ подписал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Граждан с клиническими признаками новой коронавирусной инфекции, а также пациентов с тяжелой клинической картиной и нетипичным течением ОРВИ и внебольничных пневмоний будут немедленно госпитализировать в эти отделения, как и заболевших, относящихся к группе риска — людей старше 60 лет и обладателей хронических заболеваний сердечнососудистой и эндокринной системы.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 1828 человек. Под меднаблюдением — 3395 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU