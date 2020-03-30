Муж заболевшей коронавирусом жительницы Барнаула последние 10 дней ходил на работу

29 марта выявили первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае. Зараженной оказалась жительница Барнаула, прилетевшая с отдыха из Доминиканы 20 марта. Известно, что женщина контактировала почти с тремя десятками людей.

Что известно о заболевшей?

В редакцию «Комсомолки» попал официальный документ от Управления Роспотребнадзора о заболеваемости коронавирусом в регионе. В нем сообщается о первом положительном результате теста на COVID-19 носоглоточных смывов от 39-летней жительницы Барнаула. Известно, что она нигде не работает, домохозяйка.

Семейная пара вернулась из Утакана Доминиканской республики 19 марта, в Москве пересели на рейс до Барнаула и 20 марта прибыли домой. Как указано в документе, «супруги не были переданы для медицинского наблюдения ни в Роспотребнадзор, ни в минздрав».

20 марта у женщины проявились признаки ОРВИ и она вызвала скорую, от госпитализации отказалась, но медики предупредили её о режиме самоизоляции. Контроль за ней передали горбольнице №14. И, со слов заболевшей, квартиру она не покидала, гостей тоже в период режима не было.

- Проводилось медицинское наблюдение дистанционно – по телефону и через домофон, так как заболевшая медицинских работников в квартиру не допускала. 28 марта у заболевшей на 10 сутки после прибытия из-за рубежа забран биологический материал. Получен первичный положительный результат, - говорится в документе.

В итоге, женщину и её мужа госпитализировали в ночь с 28 на 29 марта в инфекционку горбольницы №5. Чуть позднее в новосибирском научном центре подтвердили результат теста у дамы, анализы мужа еще ждут.

Известно, что дом заболевшей уже продезинфицировали.

Дом, где проживает заболевшая. Фото: kvartal_lazurniy в instagram

Кто с ней контактировал?

Известно, что контактировали с заболевшей 29 человек: муж, два медика скорой помощи и 26 пассажиров самолета из Москвы (пять рядов по шесть человек). Самым близким контактом указан, конечно, муж – представитель компании. Причем муж режим самоизоляции не соблюдал и в течение недели с 20 по 28 марта ходил на работу.

- 29 марта он обследован как контактный в инфекционном отделении. КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул». Получен первичный положительный результат на 29.03.2020 на COVID-19, - пишут в Роспотребнадзоре.

Более того, мужчина контактировал с десятью людьми: девять из них – работники офиса. Сейчас ожидают результатов анализов из новосибирского «Вектора» - их ожидают уже к вечеру 30 марта.

Справка

По данным на 30 марта, в крае находятся под медицинским наблюдением 3192 человека (за сутки добавилось 1442 человека). Снято меднаблюдение за 442 людьми. Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае зарегистрирован 29 марта.

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