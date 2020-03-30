В Барнауле продезинфицировали дом женщины с коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T09:41:56+03:00

Об этом сообщили в соцсетях

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В соцсетях и мессенджерах Барнаула публикуют кадры, на которых сотрудники в спецодежде проводят дезинфекцию в подъезде барнаульского дома, где живет 39-летняя заболевшая коронавирусной инфекцией женщина. Дом находится на Южном Власихинском проезде.

Кроме того, в чате дома на Власихинской, 104 появилось фото, где люди в спецодежде якобы делают экспресс-тесты горожанам прямо на улице.

Напомним, заболевшая женщина приехала из Доминиканской республики. Сейчас она находится в горбольнице №5 вместе с мужем, диагноз которого уточняется. По официальной информации, женщина соблюдала режим самоизоляции, а ее муж — нет.

Всего в крае под медицинское наблюдение на данный момент попали 3634 человека (за последние сутки добавилось 1442 человека). Из них 3572 — прибывшие из-за рубежа граждане РФ, а еще 62 человека — иностранные граждане.

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ИСТОЧНИК KP.RU