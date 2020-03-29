29 Март 2020 2020-03-29T21:18:48+03:00

Первый заболевший коронавирусом в Алтайском крае - женщина, которая вернулась из Доминиканы 10 дней назад

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Появился первый заболевший коронавирусом в Алтайском крае. Информацию сообщил оперативный штаб края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.

Сообщается, что заболевшая женщина вернулась из Доминиканской республики, она была в режиме самоизоляции на дому. Исследования показали, что на 10 день с момента приезда в Россию у нее выявлена коронавирусная инфекция. Диагноз подтверждается в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», г. Новосибирск.

Женщина в инфекционном отделении горбольницы №5 (РТП) г. Барнаула. Заболевшая в удовлетворительном состоянии, клинических симптомов заболевания у нее нет.

Уже установлены контактные лица с первой заболевший коронавирусом в Алтайском крае, организовано меднаблюдение за ними и лабораторное обследование. Проверяют мужа заболевшей женщины, он изолирован, его анализы в настоящее время исследуются также в лаборатории «Вектор».

«Вся оперативная информация о первом случае и развитии ситуации, на контроле Губернатора края Виктора Томенко, он сообщил, что вся информация и в дальнейшем будет незамедлительно доводиться до жителей края», - сообщает ведомство.

Справка КП:

Сейчас в РТП во всех палатах соблюдены повышенные меры безопасности. Даже еду передают через специальное окошко, которое нельзя открыть с обеих сторон (с палаты и из коридора) одновременно. Режим и порядок работы больницы будет зависеть от степени тяжести эпидемии.

По данным на 29 марта в РФ 1534 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 64 пациента, погибли восемь человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU