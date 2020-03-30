Как сделать защитную маску для лица своими руками

В Алтайском крае уже появились первые заболевшие коронавирусной инфекцией, а масок в аптеках как не было, так и нет. До недавнего времени их можно было купить в супермаркете «Лэнд 24» — правда, их цена бешено росла, пока не дошла до 200 рублей за штуку и не привлекла внимание ОНФ. Кроме того, одноразовые маски — это совсем неэкологично. А вот многоразовые не только дешевы, но и отвечают эко-стандартам. Корреспондент «Комсомолки» решила вспомнить уроки технологии из школы и сшить маску самостоятельно.

Три способа сшить защитную маску для лица

Способ 1. Купить в аптеке медицинскую марлю, сложить минимум в четыре слоя. Между слоями можно положить тонкий слой ваты для надежности, но тогда маску нельзя будет тереть при стирке — придется просто замачивать. Проверьте, чтобы в маске было удобно дышать.

Защитная маска своими руками. Шаг 1: выбираем тканьФото: Анастасия Корягина

Повязка должна быть прямоугольной формы, а в готовом виде — закрывать рот, нос и подбородок. Верхние углы должны доходить почти до ушей. К маске нужно пришить четыре завязки по углам, которые должны проходить над ушами и под ушами.

Завязки тоже можно сделать из марли: для этого нужно отрезать около 80 см ткани, разрезать пополам, свернуть лоскуты в трубочки и продеть по бокам между слоями маски.

Способ 2. Если не удалось найти марлю, подойдет и бинт. Нужно, чтобы его ширина была не менее 14 см, чтобы можно было закрыть рот и нос. Длину будущей повязки можно замерить прямо на лице — для этого нужно приложить ткань к лицу от уха до уха. Затем складываем минимум в четыре слоя и отрезаем. Далее пришиваем завязки, и готово. Кстати, в качестве завязок можно использовать резинки или бечевки и пришить их по углам, как это сделано на «заводских» масках.

Защитная маска своими руками. Шаг 2: делаем выкройкуФото: Анастасия Корягина

Способ 3. Если нет ни марли, ни бинта, можно сшить маску из хлопковой или льняной ткани. Корреспондент «Комсомолки» оказалась как раз из тех, у кого бинт в дефиците. Поэтому в ход пошла старая белая наволочка.

Можно взять цветную ткань, с рисунками — такая маска особенно придется по нраву ребенку. Поскольку хлопок и лен менее гибкие и более плотные, нежели марля, маску стоит шить по аналогии с неткаными медицинскими масками — со складками. Так она будет лучше прилегать к лицу. Ширина складки должна быть не более одного сантиметра. Обычно на маске делают три таких складки, но можно сделать и две, и четыре — кому как удобно.

Защитная маска своими руками. Шаг 3: проглаживаем и шьемФото: Анастасия Корягина

Ткань не стоит складывать более чем в четыре слоя — из-за плотности через нее труднее дышать, чем через марлю. Все края маски, где имеется отрез, нужно обработать петельным швом, чтобы ткань не осыпалась и не выглядела неопрятно.

Самосшитая маска, может, и не очень красивая, но ведь не это главное. Готовую маску нужно обязательно постирать перед использованием.

Защитная маска своими руками. Шаг 3: проглаживаем и шьемФото: Анастасия Корягина

Правила обращения с защитными масками

Менять самодельную маску необходимо каждые 3-4 часа. Исходя из этих данных, на день человеку с 8-часовым рабочим днем должно хватить две-три таких повязки. После каждого использования их нужно стирать с порошком, а перед новым «употреблением» обязательно проглаживать горячим утюгом на максимальной температуре с паром. Для особенно волнительных людей можно посоветовать сбрызнуть маску антисептиком перед использованием — который, кстати, тоже можно изготовить самим.

Минздрав Алтайского края настоятельно рекомендует не поддаваться паническим настроениям и напоминает:

- медицинская маска нужна заболевшим для защиты окружающих от разбрызгивания слюны и слизи при чихании и кашле;

- маска снижает риск заражения, но не обеспечивает 100% защиты;

- здоровому человеку следует носить медицинскую маску при частом контакте с больным человеком, а также в местах массового скопления людей;

В быту и во время прогулок на свежем воздухе необходимости в ношении маски нет!

Защитная маска своими руками.Фото: Анастасия Корягина

Для эффективной профилактики вирусных инфекций нужно соблюдать простые правила: регулярно мыть руки, минимизировать физический контакт с другими людьми и посещение людных мест, проводить регулярную влажную уборку помещений и проветривание.

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