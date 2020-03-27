В Алтайском крае закрывают санатории, а полиция будет следить за соблюдением карантина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в свой указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Теперь помимо общественных мест закрываются гостиницы и санатории, горнолыжные трассы, а также кафе и рестораны.

Напомним, указ появился 26 марта. Губернатор объявил табу на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные мероприятия и другие «массовки» до 5 апреля.

До этой же даты жителям края запрещено посещать ночные клубы (дискотеки), кинотеатры (кинозалы), детские игровые комнаты и развлекательные центры, аттракционы, ТРЦ, парки и иные развлекательные и досуговые заведения и места массового скопления граждан.

Виктор Томенко подписывает изменения в указ.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

27 марта Виктор Томенко дополнил свой указ следующими пунктами:

- с 28 марта по 1 июня 2020 года приостанавливается деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха на курорте Белокуриха;

- на тот же период приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах Белокурих, а также в иных подобных заведениях региона. Ограничение не распространяется на лиц, находящихся в служебных командировках и поездках;

- до 5 апреля 2020 года приостановлена деятельность организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки. Ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

Очевидно, это означает полное прекращение работы курорта Белокуриха и других туристических мест до лета, а также закрытие на время «нерабочей недели» всех ресторанов и кафе, кальянные и бары, кроме тех, что предназначены для «внутреннего пользования» — вроде столовых на заводах или в мэрии Барнаула.

Также Виктор Томенко рекомендует жителям региона ограничить свои поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. На какой период — не уточняется.

Краевому Роспотребнадзору, ГУ МВД России по Алтайскому краю и органам местного самоуправления приказано в пределах полномочий контролировать ограничительные мероприятия. Очевидно, вышеперечисленные органы власти будут контролировать, все ли «запретные» места закрыты, и не посещают ли их люди.

В ближайшие дни единственным досугом станет только поход в магазин «за хлебом». И то рекомендуют по возможности сидеть дома. При этом общественный транспорт будет работать, как и органы власти — но дистанционно.

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