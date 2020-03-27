2020-03-27T14:02:11+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Барнауле: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года

В нерабочую неделю в Барнауле один трамвай вообще не будет ходить
Анастасия Корягина
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Общественный транспорт в Барнауле дезинфицируют между рейсами.Общественный транспорт в Барнауле дезинфицируют между рейсами.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В нерабочую неделю в Барнауле с 28 марта по 5 апреля пассажирский автобусный и электротранспорт будет работать по расписанию выходного дня. Об этом официально сообщает сайт мэрии Барнаула.

С расписанием движения трамваев и троллейбусов можно ознакомиться на сайте «Горэлектротранса» в разделе «Расписания и маршруты». Работа трамвайного маршрута №8 временно приостановлена.

По «режиму выходного дня» городской транспорт работает, в частности, в новогодние праздники. В это время увеличивается интервал движения: к примеру, если в будни трамвай №1 ходит с интервалом 6-12 минут днем и 11 минут вечером, то в выходной с интервалом 6-15 минут днем и 12-13 минут вечером.

«Центртранс» обращает внимание, что никаких ограничений по использованию транспортных карт пенсионерами, школьниками, студентами и другими категориями граждан в нерабочую неделю в Барнауле с 28 марта по 5 апреля не будет.

Напомним, весь транспорт Барнаула проходит дезинфекцию между рейсами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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