2020-03-26T14:30:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Указ губернатора: из-за коронавируса в Алтайском крае запрещено посещать ТРЦ, кафе, кинотеатры

Из-за коронавируса в Алтайском крае объявляется табу на зрелища
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Пока ТРЦ работают в прежнем режимеПока ТРЦ работают в прежнем режимеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

26 марта губернатор Виктор Томенко подписал строгий указ. Из-за коронавируса в Алтайском крае объявляется табу на развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и другие «массовки». Зрелища в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в других «столпотворениях» также отменяются.

Нам запрещено оказываться в пространствах, предназначенных для зрелищ, спорта и т. д. Запрещено также посещать ночные клубы, кинотеатры, детские развлекательные центры бары, кафе.

Приостановить их деятельность решено после рекомендаций правительства РФ и президента Владимира Путина, сообщила на сессии АКЗС главный санитарный врач Алтайского края, руководитель краевого Роспотребнадзора Ирина Пащенко.

Про продуктовые точки речь в указе не идет. 26 марта мы созванивались с администраторами крупных ТРЦ («Арена», «Пионер», «Галактика» и т. д.). Администраторы отвечали, что пока работают в прежнем режиме, но при этом все сказали, что «ждут особых распоряжений».

Напомним, случаев заболевания коронавирусом в Алтайском крае не зарегистрировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что будут с нарушителями карантина в Алтайском крае: увольнения, штрафы и уголовная ответственность

- Не все соблюдают карантин, хотя сейчас есть возможность получить листок нетрудоспособности, - сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. – По истечении 14-дневного срока к ним будут приняты меры административной ответственности, а в листе нетрудоспособности будет отметка о нарушении – и он оплачен не будет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Меры безопасности в период коронавируса: как себя вести, чтобы не заразиться
О каких рекомендациях врачей говорил сегодня президент, выступая с обращением к народу? Мы составили короткий список мер безопасности в период коронавируса, про которые должен знать каждый
Новости 24
В Алтайском крае прошел пикет против отпуска в Таиланде министра соцзащиты Натальи Оськиной
Весь транспорт в Барнауле из-за коронавируса проходит межрейсовую дезинфекцию
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко о коронавирусе: не ходите в публичные места
Бывший заключенный напал на женщину и оставил на месте преступления телефон
Новосибирцы организовали на Алтае подпольное казино
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Певица Катя Кокорина вместе с мужем Домиником Джокером сели на домашний карантин
Больше 70 барнаульцев в прошлом году сменили имена
Актер Андрей Мерзликин напомнил о дате выхода фильма Василия Шукшина «Калина красная»
Больше 200 работ прислали на конкурс видеороликов Фонда Александра Прокопьева
«Эксперт РА» подтвердил максимальный уровень финансовой надежности ВТБ Пенсионный фонд
В Алтайском крае льготникам недодают лекарства
Жительница Барнаула купила «золотой» мед
Главный режиссер Алтайского музыкального театра рассказал о «Большой сцене»
Сбербанк запускает программу помощи корпоративным клиентам