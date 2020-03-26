Указ губернатора: из-за коронавируса в Алтайском крае запрещено посещать ТРЦ, кафе, кинотеатры

26 марта губернатор Виктор Томенко подписал строгий указ. Из-за коронавируса в Алтайском крае объявляется табу на развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и другие «массовки». Зрелища в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в других «столпотворениях» также отменяются.

Нам запрещено оказываться в пространствах, предназначенных для зрелищ, спорта и т. д. Запрещено также посещать ночные клубы, кинотеатры, детские развлекательные центры бары, кафе.

Приостановить их деятельность решено после рекомендаций правительства РФ и президента Владимира Путина, сообщила на сессии АКЗС главный санитарный врач Алтайского края, руководитель краевого Роспотребнадзора Ирина Пащенко.

Про продуктовые точки речь в указе не идет. 26 марта мы созванивались с администраторами крупных ТРЦ («Арена», «Пионер», «Галактика» и т. д.). Администраторы отвечали, что пока работают в прежнем режиме, но при этом все сказали, что «ждут особых распоряжений».

Напомним, случаев заболевания коронавирусом в Алтайском крае не зарегистрировано.

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