2020-03-27T12:56:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Обстановка с коронавирусом в Барнауле на 27 марта 2020 года: какие отделы закрылись в ТРЦ

Магазины не спешат «брать под козырек» после указа губернатора Виктора Томенко о коронавирусе
Марина КОЧНЕВА
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В ТРЦ Galaxy временно прекращают работать кинотеатр, детский развлекательный центр и игровая площадкаВ ТРЦ Galaxy временно прекращают работать кинотеатр, детский развлекательный центр и игровая площадкаФото: Олег УКЛАДОВ
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Несмотря на табу, наложенные указом губернатора на зрелища и развлечения, торгово- развлекательные центры Барнаула не торопятся ставить шлагбаумы для посетителей. В основном, закрыты кинотеатры и детские развлекательные зоны.

ТРЦ Galaxy в Барнауле в своем официальном сообществе «ВКонтакте» сообщает, что на территории центра временно прекращают работать кинотеатр, детский развлекательный центр и игровая площадка. А вот каток, например, 27 марта продолжал работать.

- Как будет завтра, послезавтра и дальше, мы пока не знаем ничего, - сообщил администратор без энтузиазма в голосе.

В торговом центре «Пионер» с утра 27 марта нам по телефону сообщали, что пока что все работает в прежнем режиме, а чуть позднее на сайте заведения появилось объявление, что кинотеатр закрыт из-за угрозы коронавируса. На странице торгово-развлекательного центра «Вконтакте» сообщается, что в помещении установлены дезинфекторы для обработки рук, которые находятся на 1 этаже возле лифтов, на 4 этаже - в зоне фудкорта и у кинотеатра.

В ТРЦ «Весна» также закрыта детская развлекательная площадка. В торговом центре «Европа» в пятницу были закрыты боулинг, детские развлекательные площадки, но фудкорт работал. Впрочем, фудкорты работали и во всех других ТРЦ. Например, в кофейне «Ренуар» в ТРЦ «Ультра» еще с утра 27 марта можно было выпить кофе. Баристы рассказали, что вечером у них будет совещание, после которого объявят, как они будут работать дальше и будут ли вообще работать.

Что касается продуктовых отделов и отделов одежды, то с этим, как нас заверили, практически во всех ТРЦ проблем не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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