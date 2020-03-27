2020-03-27T10:30:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Барнаульский депутат предложила раздавать спирт на рабочих местах

По мнению Елены Хрусталевой, в городе принимают недостаточно мер против коронавируса
Анна МОСКАЛЕНКО
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Елена Хрусталева. Фото с сайта www.duma-barnaul.ruЕлена Хрусталева. Фото с сайта www.duma-barnaul.ru
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На обсуждении отчета главы города Вячеслава Франка депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева предложила свой способ борьбы с коронавирусом - раздавать людям спирт на рабочих местах. По ее мнению, в городе принимается недостаточно мер против болезни.

- Масок у нас нет, а город не действует так, чтобы не допустить распространения коронавируса, - пояснила чиновница.

Глава города не согласился с ее мнением и ответил, что сделано уже очень многое в оперативном режиме, и в Барнауле нет ни одного заразившегося. Он сообщил, что ситуация с дефицитом масок и антисептиками находится на особом контроле.

Также Франк рассказал, что сейчас работает непосредственно в администрации. А вот его первый заместитель Анатолий Воронков трудится из дома на удаленке.

- Ведь если я заболею, то кто тогда будет? – цитирует главу Барнаула «Толк».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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