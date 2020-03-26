Что будут с нарушителями карантина в Алтайском крае: увольнения, штрафы и уголовная ответственность

По последним данным, в России зарегистрировано 658 случаев заболевания коронавирусом, две пожилые женщины погибли. В Алтайском крае пока что нет ни одного заболевшего. По словам главного эпидемиолога региона Ирины Переладовой, это связано с низким транспортным трафиком, небольшой плотностью населения и принятыми вовремя мерами.

Вместе с тем в регион продолжают прибывать самолеты из других стран. В ночь на 25 марта в Барнаул прилетело судно из Вьетнама, на борту находилось более 200 человек. Пассажиров с симптомами болезни там не было – на борту провели опрос, измерили температуру и распустили всех по домам на двухнедельную самоизоляцию. После этого времени им предстоит сдать анализы, которые помогут выявить инфекцию – на начальном этапе тест бесполезен, так как «количество» накопленного вируса еще недостаточно велико в организме, и тест ничего не покажет. Всего на карантине в Алтайском крае находится порядка 500 человек.

- Не все соблюдают карантин, хотя сейчас есть возможность получить листок нетрудоспособности, - сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. – По истечении 14-дневного срока к ним будут приняты меры административной ответственности, а в листе нетрудоспособности будет отметка о нарушении – и он оплачен не будет. Стоит отметить, что сейчас стало меньше безответственных людей. Мы знаем о всех, кто может быть потенциальным распространителем инфекции. В ежедневном режиме получаем от МВД списки вернувшихся из-за границы.

За людьми на карантине в Алтайском крае ведется постоянный контроль, если выяснится, что они нарушили условия обязательной самоизоляции, им придется объясняться с полицией. Нарушителям грозят штрафы до 80 тыс. рублей, увольнения и запрет занимать определенные должности, а также уголовная ответственность с ограничением свободы.

Несмотря на все меры контроля, вызывает недоумение, почему, к примеру, контроль не ведется за теми, кто прилетел внутренним рейсом – ведь они контактировали с большим количеством людей и могут быть распространителем инфекции. Специалисты Роспотребнадзора уверяют, что в этом пока нет необходимости.

Сейчас в регионе действует режим повышенной готовности. Жителей уверяют, регион готов к различным сценариям развития событий.

- Полностью готова одна больница, на которой будут размещаться люди с коронавирусной инфекцией. Мы имеем абсолютно четкие и внятные планы по перепрофилированию других больниц, если ситуация начнется развиваться неблагополучным образом. Есть все необходимое оборудование для оказания помощи таким пациентам, - говорит Калинина.

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