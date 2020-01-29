Участок под физкультурный комплекс в Барнауле исчез из списка на благоустройство

Жители Барнаула обеспокоены – из списка общественных территорий, которые должны были благоустроить в текущем году, пропал один из пунктов.

Речь идет о территории в районе пересечения улиц Сергея Ускова и Взлетной. В онлайн голосовании приняли участие более 50 тысяч респондентов. Из них именно этот участок выбрали 8655 жителей краевой столицы (третье место). Первое и второе место заняли парк «Изумрудный» и Мизюлинская роща. Причем если по последним позициям более или менее понятно – барнаульцы хотят, чтобы их банально привели в достойный вид, то по району новостроек жители высказались однозначно – готовы отдать территорию под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

Дело в том, что в этом микрорайоне ощущается острая нехватка спортивных секций для детей. Чтобы хоть как-то исправить положение, жители близлежащих домов написали коллективное письмо к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Свои подписи под ним поставили сотни людей. Их пожелание – вместо парка имени Ленина построить ФОК именно на их территории. Тогда это действительно будет спорт в шаговой доступности, потому что сейчас родителям приходится возить своих детей на тренировки в другие районы, что не очень удобно.

Однако накануне министерство строительства Алтайского края опубликовало список территорий, на которых будет проводиться благоустройство, но район пересечения улиц Сергея Ускова и Взлетной из него пропал.

- Как такое могло произойти? Смею предположить, что дело в нехватке средств на парк «Изумрудный». Очень надеюсь, что сложившаяся ситуация не станет точкой в истории с озеленением Ускова-Взлетная, - возмущается общественница Татьяна Труфанова.

Как заверили в администрации города, количество территорий, которые в 2020 году будут благоустроены в Барнауле, на сегодняшний день до сих пор не определены:

- В настоящее время комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи совместно с кафедрой архитектуры и дизайна АГТУ разрабатываются эскизные решения благоустройства Мизюлинской рощи и территории, расположенной на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетная. В дальнейшем, согласно утвержденных эскизных решений, будет разработана проектная документация, исходя из которой, станут понятны объемы финансирования по каждому из объектов. Разработкой проекта благоустройства парка «Изумрудный» занимается Фонд имущества Алтайского края. После разработки проектной документации, будет возможно определить какие общественные территории будут благоустроены в краевой столице в этом году, а также сколько средств будет направлено на эти цели.

Всего в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет выделено более 700 миллионов рублей. Краевая столица получит около 100-110 миллионов. Контракты на выполнение подрядных работ должны быть заключены до июля 2020 года.

В ближайшее время жители новостроек намерены направить в администрацию города еще одно письмо с просьбой пояснить ситуацию и обозначить сроки, когда начнется благоустройство, если он все же войдет в программу. Что же касается строительства скандального ФОКа в парке имени Ленина, то к 1 февраля министерству спорта Алтайского края должны предоставить альтернативные участки, где можно построить комплекс.

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