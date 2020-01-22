Минспорта не намерено отступать от идеи строительства физкультурного комплекса в барнаульском парке

Министерство спорта Алтайского края, кажется, окончательно определилось с местом строительства одного из физкультурно-оздоровительных комплексов – в парке имени Ленина (ул. Антона Петрова, 221Ж).

Об этом стало понятно из ответа министерства гражданскому активисту Игорю Бергу.

- К сожалению, нас не услышали. Возможность переноса места для строительства ФОКа не рассматривается, - резюмировал он, ознакомившись с документов.

В официальном ответе за подписью заместителя министра Максима Рябцева говорится о стройке парке как уже о свершившимся факте, и другие варианты ведомство рассматривать не намерено, несмотря на то, что ранее сам министр Алексей Перфильев заявлял, что до 1 февраля ждет встречных предложений от администрации города:

- По правилам предоставления субсидий из средств федерального бюджета, возведенный объект должен быть расположен на земельном участке, находящемся в государственной казне Алтайского края. Иные участки, внешне пригодные для использования в целях строительства, могут не соответствовать градостроительным нормам и нормативам для возведения именно спортивного комплекса.

В качестве причин, почему стоит развернуть строительную площадку именно в зеленой зоне парка, в министерстве упоминают низкую обеспеченность спортивными объектами указанного района и высокую плотность детского населения.

Ответ министерства спорта Алтайского края

Возможность привлечения к занятиям в СШОР по футболу А. Смертина детей в количестве не менее 700 человек также «засчитывается» как фактор. По словам министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, футбольная школа в настоящее время переполнена.

- Дефицит бесплатных секций и в этом районе - факт, важна и вариабельность спортивных секций, чтобы дети не уходили из спорта, - говорит чиновник и снова делает акцент на доступность спортшкол. - В каждом районе, в каждом микрорайоне, в шаговой доступности должны быть бесплатные, государственные секции с возможностью выбора спортивных секций.

При этом просьба общественников построить ФОК, к примеру, в поселке Силикатный, где также много детей, а вот секций и спортивных школ нет вообще, в отличие от вышеуказанного микрорайона, вновь остается без внимания.

- Не должны спорткомплексы строиться за городом, в городе должны быть – там, где живут люди, - говорит Алексей Перфильев.

Несмотря на столь громкое заявление министра спорта, активисты и представители родительской общественности из молодых микрорайонов не намерены отступать и уже объявили сбор подписей под обращением к губернатору Виктору Томенко и в минспорт с просьбой о строительстве ФОКа именно на их территории, то есть на улице Сергея Ускова.

- В ответе «Гражданскому патрулю» Минспорта указало, что стройка ФОКа именно в парке Ленина обусловлена низкой обеспеченностью спортобъектами и ростом числа детей в данном районе. Но ведь Власиха – это тоже Индустриальный район. Там тоже растет число детей. Например, на улице Первомайской вот-вот сдадут огромный детский садик. По виду – мест на триста! Во Власихе также есть общеобразовательная школа, а на Силикатном их две. Все ровно то же самое, что Минспорт применяет к микрорайону вокруг парка Ленина. Но во Власихе и на Силикатном нет ни одной спортшколы! Насчет транспортной доступности. Ну, я бы понял, если бы строили стадион или спорткомплекс с трибунами тысяч на пять, тогда бы это было сильным аргументом. И то – пока. Ведь сейчас идет расширение проезжей части улицы Попова от Пивзавода до перекрестка с Северо-Власихинской. Если сейчас автотранспорт едет только с одной стороны трамвайных путей, то совсем скоро он пойдет по обе стороны рельсов. То есть территория развивается, но без спортшкол. Думаю, правительству края и мэрии Барнаула надо как-то согласовать планы развития города и особенно его пригородный поселков. Ну а про «не менее 700 юных футболистов» – вообще просто «для красоты» написали в ответе, я считаю. Просто для цифр больших. Причем тут футбол? – говорит общественник Юрий Красильников.

Как раз накануне эко-активисты получили ответ из Общественной палаты Алтайского края и теперь готовятся провести свой круглый стол на тему сохранения зеленых зон Барнаула, где дадут возможность высказать свою позицию всем заинтересованным сторонам.

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