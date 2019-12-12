Скандальный спортцентр предложили построить в Бийске

СЕГОДНЯ 07:43 2019-12-12T07:43:50+03:00

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Спортцентр, который хотят построить в Барнауле на территории парка имени Ленина, предложили возвести в Бийске. В социальных сетях опубликовали письмо, которое бийский градоначальник Александр Студеникин направил в край, пишет «Бийский рабочий».

Напомним, в Барнауле региональное министерство спорта на территории парка имени Ленина планирует построить спортивный объект. Проект физкультурно-оздоровительного комплекса предполагает, что заниматься спортом смогут около 400 человек. Также это может дать Барнаулу 40 рабочих мест. Предполагается, что ФОК должен состоять из помещения для состязаний по различным направлениям и многофункционального спортзала.

Возмущение у барнаульцев вызвало место, на котором хотят построить спортивный объект. Чтобы возвести его на территории парка имени Ленина, придется срубить больше 350 деревьев.

Так по информации издания, в соцсетях опубликовали письмо с подписью главы Бийска Александра Студеникина, документ уже направили в край.

- В связи со сложившейся ситуацией по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в городе Барнауле и решением градостроительного совета о нецелесообразности строительства, в администрацию Бийска обратилось несколько спортивных организаций, находящихся на территории города, с просьбой рассмотреть возможность строительства запланированного комплекса на территории нашего муниципального образования. Администрация города совместно с депутатами Думы города готова проработать вопрос о выделении площадки под строительство спортивно-оздоровительного комплекса и всячески оказывать содействие в решении этого вопроса. Также по предварительной оценке и опросу лидеров общественного мнения, жители города положительно оценивают возможность строительства такого значимого объекта на территории Бийска, - указано в письме.

ИСТОЧНИК KP.RU