В Барнауле хотят вырубить парк ради строительства физкультурно-оздоровительного комплекса

В Барнауле назревает очередной градостроительный конфликт интересов: Министерство спорта Алтайского края планирует занять территорию парка имени Ленина на улице Антона Петрова и построить там физкультурно-оздоровительный комплекс. Общественность и активисты – категорически против.

Более 350 деревьев под снос

Представление проекта членам градостроительного совета состоялось 5 декабря. Согласно задумке, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) должен занять участок зеленой зоны по адресу улица Антона Петрова, 221Ж. Под строительство потребуется площадь более восьми тысяч квадратных метров. Министерство спорта намеревается спилить или пересадить (!) как минимум 356 деревьев. Куда именно они будут пересажены, не уточняется.

Сам по себе ФОК представляет типовой проект, реализуемый в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни». Аналогичное здание ранее было построено в Воронежской области. Это одноэтажное сооружение стоимостью 125 миллионов рублей. Деньги, естественно федеральные. Однако, что интересно, градостроительный совет единогласно отверг идею строительства в этом месте.

- Складывается впечатление, что проектировщики случайно подошли к выбору места под строительство. Да, этот участок давно отмежеванный и имеет назначение для строительства спортивного центра и, видимо, поэтому выбор пал на него, - говорит член градостроительного совета, архитектор Алексей Квасов. – Однако необходимость размещения спортивного центра именно в этом месте никто не обосновал и не доказал. Не был проведен градостроительный анализ, не было рассказано, почему он там нужен. Единственное - было подсчитано, сколько деревьев надо будет вырубить – их около 350, но это только те, чей диаметр составляет от 100 миллиметров. То есть по факту придется убрать больше.

По его словам, членов градостроительного совета сам по себе проект ФОКа не впечатлил. Он представляет собой коробку обшитую сэндвич-панелями. Причем располагаться он будет на «красной линии» улица Антона Петрова и никак не вписывается в архитектурный ансамбль.

- Даже если представить гипотетически, что строиться там что-то будет, то этот объект должен быть крайне актуально интегрирован в эту территорию, он должен быть «завязан» с парком, должно быть предложено соответствующее благоустройство. Объект должен быть нестандартным. Но ничего этого представлено не было, - резюмирует Квасов.

При этом отмечается, что сам по себе совет, конечно же, не против строительства спортивного объекта в Барнауле, но вот его вид и место расположения вызывают сомнения. Гораздо разумнее было бы выбрать какой-нибудь пустырь в густонаселенных молодых микрорайонах, где в основном живут молодые семьи с детьми, а не лишать горожан и без того немногочисленных зеленых зон.

Территория парка под застройку (фото: Публичная кадастровая карта России)

Место для прогулок и отдыха

Заинтересован в сохранении парка в его истинном назначении и директор зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев.

- Я уже не раз говорил, что реновация парков – это дело не одного дня. Для того, чтобы парки жили, как это, допустим, происходит в Великобритании, в них надо работать ежедневно. Растения же меняются ежегодно. Это нужно для того, чтобы растения не старели. Мы в зоопарке так и делаем: мы каждый год высаживаем около 100-150 новых растений, - говорит Сергей Викторович. – Что касается вышеозвученной территории, то это была бы прекрасная прогулочная территория для жителей района. «Влупить» туда непонятной формы ангар и уничтожить зеленый массив – это просто нелогично. На Сулиме все-таки, по большей части, живут люди предпенсионного и пенсионного возраста, они каждый день гуляют по парку, проводят соревнования, сюда же приходят с колясками мамы из микрорайона «Невский». Поэтому я категорически против строительства каких-либо объектов на территории парка, но я за то, чтобы на этой территории навести порядок.

Сергей Писарев уже давно готов взять в долгосрочную аренду этот парк и лично привести его в порядок, вложив собственные средства.

Все по закону

Формально у Минспорта есть реальные шансы начать стройку именно в парке, так как несколько лет назад он прошел процедуру межевания и на территории выделили несколько участков под строительство спортивных объектов, но еще придется побороться за эти участки. Общественники также выступают против и намерены добиться переноса объекта в другое место. Аналогичная ситуация не так давно была и с гостиницей Radisson, для которой подобрали место также на зеленой зоне в самом центре Барнаула – на площади Сахарова. Однако жители краевой столицы отвоевали этот участок. Теперь инвестор покорно рассматривает другие варианты и, по некоторым данным, уже найдены приглянувшиеся площади, без ущерба для «легких» города.

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