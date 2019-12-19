Жители новых микрорайонов Барнаула просят построить физкультурный комплекс на их территории

В среду, 18 декабря, в Барнауле прошел первый круглый стол по теме строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на территории парка имени Ленина. Дискуссия была жаркой, и выговориться смогли не все желающие.

«Зеленый» прецедент

- Наши цели – увеличить количество занимающихся. Поэтому данный объект подходит под требования Минспорта. Ранее он прошел все необходимые согласования. Нам, как Минспорту, в данной ситуации очень важно выстроить правильное ранжирование всех заявок. На сегодня есть потребность, и она долго будет сохраняться во всех муниципалитетах. Но мы хотим сделать их и для городов. Среди всех Барнаул все же занимает первое место. Но раз возникла такая ситуация, давайте на нее еще раз посмотрим, - отметил в начале мероприятия министр спорта Алексей Перфильев.

Он высказал надежду, что благодаря сложившейся ситуации удастся создать правильный прецедент, для того, чтобы можно было в дальнейшем в Барнауле и в других городах работать в партнерстве. Хотя, на самом деле подобный случай уже происходил в этом году. Речь о строительстве отеля «Radisson». Его хотели возвести в зеленом сквере на площади Сахарова. Тогда жители краевой столицы высказались против и инвестору пообещали подобрать другие варианты. Чем не прецедент?

Впрочем, на прошедшем круглом столе другие варианты рассматривались как-то неохотно, хотя предложения действительно поступали (несколько раз в зале звучали выкрики о том, что ситуацию со строительством именно в парке «продавливают»). Так, общественник Юрий Красильников в качестве альтернативы предложил районы с молодой застройкой и пригород в Индустриальном районе.

Место под ФОК в парке имени ЛенинаФото: Анна СЕМИНА

- Мы считаем, что это не дело Минспорта - решать вопросы озеленения. У нас в Барнауле есть много невостребованных пустырей, особенно в районах новостроек, и это не только многоэтажное строительство, но и индивидуальное, - говорит Красильников. – В частности, поселки Пригородный, Новосиликатный, Власиха, Октябрьский и другие выделены в самостоятельную территориальную единицу, и там есть острая потребность в спортивных комплексах. Но их никто не слушает, и там никакое строительство не запланировано. А ведь там ребятишек ничуть не меньше. Активно развивается микрорайон в районе улицы Ускова. Да, там появляются какие-то частные секции в подвалах, но если бы появились центры (например, единоборств), может, по игровым видам это было бы решением проблем.

В ответ на это депутат АКЗС Дмитрий Аганов категорически заявил, что возможности строительства в пригороде нет, мол, там земля вся занята. Однако ему тут же предложили вариант – улица Дальняя, 37 в Новосиликатном. Участок площадью почти девять тысяч квадратных метров уже размежеван под спортивный объект. Помимо этого школьники, проживающие в поселке Пригородный, сами нашли на кадастровой карте участок, на котором хотели бы, чтобы им построили спорткомплекс.

Круглый столФото: Анна СЕМИНА

- Там (на улице Дальней. – прим. ред.) эту коробку не разместить. Мое личное мнение, как депутата Индустриального района, лучшего места под ФОК, чем в парке, не найти. Если рассматривать новостройки – да, это хорошо, но пока рановато, - отметил Аганов.

Дайте нам!

С желанием «забрать» ФОК себе выступили и жители молодого микрорайона, ограниченного улицами Солнечная поляна, Павловский тракт, Сиреневая, проезд Северный Власихинский. От их лица выступила мама двоих детей Татьяна Труфанова.

- На данный момент там сдано уже 79 многоквартирных домов. В каждом из них от 200 до 500 семей. То есть это около 30 тысяч человек. Из них 70% - это молодые семьи. В ближайшие два года там будет сдано еще 29 домов. В результате мы получим население около 50 тысяч. Инфраструктуры спортивной нет никакой. Да, рядом есть спортивный комплекс «Темп», но он забит под завязку, к тому же на 100% коммерческий. Эти люди просят обратить внимание на их территорию. Им крайне тяжело возить детей на занятия. Не каждая семья может себе это позволить. Сбор подписей мы уже начали, - сказала Татьяна.

Политолог Константин Лукин в свою очередь добавил, что недавно завершилось большое социологическое исследование. Оно было по поводу парка «Изумрудный», но по сути это применимо к любой зеленой зоне. Вывод из опроса простой: жители города остро нуждаются в парках.

Круглый столФото: Анна СЕМИНА

- По-хорошему, у нас есть время где-то до 1 февраля. Почему эта дата? Потому что нам важно где-то к 1 июля 2020 года уже подать окончательные документы в федеральный Минспорт на то место, где планируется, - добавил Алексей Перфильев.

Тем самым подметив, что время для обсуждения еще есть. Увы, на первой встрече всех заинтересованных сторон прийти к общему знаменателю не удалось. Министр спорта предложил встретиться через неделю. Однако уже понятно, что впереди целая череда круглых столов. А тем временем общественники призывают всех неравнодушных приходить на митинг в защиту зеленых зон Барнаула. Он состоится 22 декабря в парке Целинников, в 14 часов.

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