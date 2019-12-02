Барнаульцы выбрали, какие парки и улицы стоит преобразить

Общественная комиссия утвердила результаты голосования за территории, которые будут благоустроены в следующем году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Новые правила голосования

Голосование проходило с 11 по 25 ноября. Горожане могли выделить максимум три территории. Подсчет показал, что всего было принято 50 тысяч 611 мнений. Чтобы не было накруток, в этот раз работала система регистрации только одного ip-адреса. Однако и тут выявили некоторые недочеты: многие просто не смогли проголосовать, потому что их компьютеры как раз были «завязаны» на одном ip-адресе. В итоге сотрудники многих организаций не могли высказать свои пожелания.

- В 2018 году тоже было онлайн голосование, но тогда не было никаких ограничений, из-за этого мы получили ряд критики. В этом году, когда принималось решение, было рассмотрено несколько вариантов, в том числе через социальные сети. Но опять же это тоже ограничение, потому что ими не все пользуются, - говорит Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. – К сожалению, и в этот раз нам поступали жалобы. Это действительно так. Мы получили около 50 обращений. Если их проанализировать, то эти люди хотели отдать голоса за разные территории.

По его словам, уже со следующего года процесс голосования будет проходить через площадку «Активный гражданин». Она разрабатывается Минстроем и будет завязана с порталом Госуслуги. В этом случае проявить свою гражданскую позицию смогут жители города от 14 лет и старше. При этом, конечно же, потребуется регистрация на сайте, но в этом случае все голоса будут учтены.

Финансирование на прежнем уровне

Что касается территорий, то, несмотря на то, что лидеры определены, сколько именно получится преобразить – все же вопрос. Финансирование, предположительно, останется на прежнем уровне.

- Список территорий претерпел небольшие изменения на основании предложений граждан, организаций. Из него были исключены не актуальные объекты и добавлены те места, которые имеют для жителей города большую значимость. К слову, вновь появившиеся три территории в итоге попали в пятерку лидеров, - говорит Шеломенцев.

В итоге:

1 место получил многострадальный парк «Изумрудный». За него проголосовали 8830 человек (17.45%).

2 место - Мизюлинская роща - 8808 (17.40%).

3 место - у территории в районе пересечения улиц Сергея Ускова и Взлетной - 8655 (17.10%).

Причем все эти зеленые зоны с большим отрывом ушли в лидеры.

Также в пятерку наиболее нуждающихся, по мнению горожан, в благоустройстве вошли:

- Сквер «Победы» (улица Новосибирская, 16в).

- Зеленая зона от улицы Герцена, 6 до улицы Куйбышева (поселок Южный).

- Сегодня мы подпишем протокол, и начнется новый этап работы. В первую очередь – это разработка эскизных проектов. В дальнейшем нас ждут конкурсные процедуры на определение подрядчика, на разработку проектно-сметной документации, утверждение этой документации, и определение подрядчика непосредственно на строительно-монтажные работы, - говорит Шеломенцев. – Для себя мы определили «дорожную карту», чтобы придерживаться контрольных точек. Так в мае мы надеемся уже получить подрядчика на выполнение работ по благоустройству.

По его словам, какие объекты окончательно попадут в программу благоустройства будет зависеть от объемов финансирования. Ожидается, что это будет как минимум на уровне этого года – то есть около 100-110 миллионов рублей.

- Когда мы получим объемы работ, исходя из эскизных предложений и проектно-сметных документаций, мы определимся с теми территориями, которые за эти деньги сможем благоустроить, - добавляет председатель профильного комитета.