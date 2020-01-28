2020-01-28T11:52:21+03:00
Общество

От танков до снегоболотоходов: как на Алтае добираются до заваленных снегом сел

В регионе выпало небывалое количество снега
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
СнегоходыСнегоходыФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

Ни проехать – ни пройти! На Алтае некоторые села оказались отрезанными от внешнего мира после обильных снегопадов и метелей. Чтобы пробиться, приходится вызывать даже тяжелую артиллерию! «Комсомолка» сделала подборку транспорта, на котором добираются до поселков, оказавшихся в снежном плену.

Тяжелая артиллерия, вперед!

Для ликвидации снежных заносов в Алейском районе на помощь дорожным службам пришли военные. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы региона Виктора Томенко принял решение подключить к «войне» со снегом инженерные танки.

Фото: скриншот видео ЦВО

Фото: скриншот видео ЦВО

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, на расчистке дорог задействована тяжелая инженерная техника - бульдозеры на базе артиллерийских тягачей (БАТ-2) алейской мотострелковой бригады.

Снегоболотоходы

Несладко в эти дни пришлось медикам и спасателям. В такую пургу им пришлось тесно взаимодействовать, потому что доехать до некоторых населенных пунктов было (и есть) практически невозможно.

Вездеходы МЧС Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вездеходы МЧСФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пробираться по сугробам до заметенных сел «скорой помощи» помогают сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю на снегоходах и снегоболотоходах «Лось».

Снегоходы Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

СнегоходыФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Доставка воды и продуктов в села Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Доставка воды и продуктов в селаФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Также снегоходы используют и для доставки больных в больницы: к транспорту присоединяют что-то вроде большой люльки или саней, куда и укладывают пациента.

Вездеход Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

ВездеходФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

КамАЗы МЧС

Еще одним спасательным средством является КамАЗ МЧС. Огромные машины оснащены всем необходимым оборудованием для проведения аварийно-спасательных операций и других неотложных работ, например, дизельными генераторами или источниками питания, лопатами и так далее.

КамАЗ Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

КамАЗФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Также сейчас большегрузы используют для доставки продуктов и воды в села, занесенные снегом.

КамАЗы Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

КамАЗыФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На лошадях

А недавно врачам пришлось ехать по заснеженной дороге в … гужевой повозке! По-другому к больной из села Комарово Зонального района было не добраться. Медики доехали до деревни на машине, а дальше – на запряженной в сани кобыле, которая хоть и утопала в снегу, но, бедняжка, везла свой воз.

Скриншот видео

Скриншот видео

Лопаты – в бой!

В Барнауле, в условиях недостачи снегоуборочной техники, рядовые жители берут лопаты и выходят на очистку улиц, а потом активно делятся впечатлениями в соцсетях:

- Плюсы - мышцы поработают, сделаете доброе дело, вам легче будет, - пишет Мария Севрюкова.

- Сами - сами - сами... Обычная ситуация всю последнюю неделю. Весь город с лопатами, - говорит Людмила Петрова.

Кстати, как нам рассказали в магазинах, спрос на лопату и уборочную технику этой зимой вырос почти в три раза! Стихия спровоцировала настоящий ажиотаж.

Сейчас с лопатой в руках увидишь не только обычных граждан, но и чиновников. Так, в селе Ракиты Топчихинского района за лопату взялся даже глава сельсовета. Он и еще несколько мужчин пытались откопать дорогу, занесенную после очередной метели.

Очистка снега Фото: Анастасия Корягина

Очистка снегаФото: Анастасия Корягина

- В тот момент еще так получилось, что оба трактора у наших чистильщиков сломались. А людям нужно было выехать, ждать было некогда. Вот мы и вышли. Я взялся за лопату не как глава сельсовета, а как обычный местный житель. Мне ведь тоже нужен проезд, - рассказывал Вадим Шевченко.

А в Барнауле на помощь дорожникам вышла депутат гордумы от фракции ЛДПР Кристина Юстус. Обычно блондинка наряжается вполне гламурно, но снежный коллапс заставил и её надеть спортивную одежду.

А в это время

Барнаульцы могут подработать на уборке снега

В связи с тем, что Барнаул просто утопаем в снегу, предприятие «Автодорстрой» Барнаула приглашает горожан в возрасте от 18 лет для работы по удобному для них гибкому графику дорожными рабочими.

- Вакансия может быть интересна студентам, людям с образованием и без него. Предложение стоит рассматривать, как подработку и возможность совмещать этот труд с другими занятиями. Как вариант - работа в выходные дни, - говорится на сайте предприятия.

В должностные обязанности дорожных рабочих входит своевременная очистка от снега и льда тротуаров, лестничных маршей, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, посыпка их песком. Рабочих обеспечат необходимым инвентарем. Требуется ответственный подход к работе.

Оплата - 880 рублей за смену. Расчет в течение 5 дней. Обращаться по телефонам (3852) 504-361, 504-362.

Важно!

Погода не планирует утихать: по данным синоптиков, ночью и днём 29 января в крае ожидается снег, гололёдные явления, местами метели, усиление ветра до 12-17 метров в секунду, местами по югу порывы 17-22 метров в секунду.

Читайте также:

Не коллапс, а бизнес: сколько можно заработать на борьбе со снегом в Барнауле

В магазинах ажиотаж на лопаты и снегоочистители, а за уборку двора можно отдать ползарплаты (подробнее)

«Может, начать есть снег?!»: барнаульцы стонут от пробок и снежных куч в городе

Люди уже требуют дать им право отслеживать дорожные машины (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ в Алтайском крае выпустил более 40 тысяч карт «Мир»
В центре Барнаула пешеходный проход завалили грудой снега
Стало известно, какие территории благоустроят в Алтайском крае
Несколько алтайских трасс открыли для движения
Аэропорт Барнаула установил рекорд по пассажиропотоку
На голову бийчанке упал снежный ком
Барнаульская кофейня Granmulino откроется в новом формате
Власти Барнаула опровергли информацию о тараканах в детском саду
В Барнауле почтили память защитников блокадного Ленинграда
Дефицит продуктов начался в отрезанных снегом алтайских селах
В Алтайских школах с 1 февраля начнут принимать заявления в первый класс
Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android
Под Барнаулом полицейские поймали закладчика-распространителя героина
В Алтайском крае средняя взятка больше, чем по Сибири
Объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 2 трлн рублей
В Барнауле испекли блокадный хлеб с хвоей и жмыхом
В Нагорном парке и на набережной Оби появится бесплатный Wi-Fi
Минприроды: видео с тигром, замеченным в лесу, сняли не в Алтайском крае
Жители Алтайского края могут бесплатно провериться на ВИЧ за 10 минут
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за приближающейся метели
Жители Алтайского края активно интересуются коронавирусом
В Алтайском крае перекрыли 10 участков трасс из-за непогоды
Барнаулец заплатит штраф за запуск квадрокоптера над зданием Росгвардии
Жители Алтайского края должны установить адресные таблички на свои дома
В Барнауле закрылась популярная кофейня Granmulino
Ремонты на алтайских станциях СГК начнутся до завершения отопительного сезона
В Бийске «лавина» снесла козырек подъезда
В Алтайском крае все службы в повышенной готовности из-за непогоды
Жители поселка под Барнаулом «уже неделю в снежном плену»