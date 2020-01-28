От танков до снегоболотоходов: как на Алтае добираются до заваленных снегом сел
Ни проехать – ни пройти! На Алтае некоторые села оказались отрезанными от внешнего мира после обильных снегопадов и метелей. Чтобы пробиться, приходится вызывать даже тяжелую артиллерию! «Комсомолка» сделала подборку транспорта, на котором добираются до поселков, оказавшихся в снежном плену.
Тяжелая артиллерия, вперед!
Для ликвидации снежных заносов в Алейском районе на помощь дорожным службам пришли военные. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы региона Виктора Томенко принял решение подключить к «войне» со снегом инженерные танки.
Фото: скриншот видео ЦВО
Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, на расчистке дорог задействована тяжелая инженерная техника - бульдозеры на базе артиллерийских тягачей (БАТ-2) алейской мотострелковой бригады.
Снегоболотоходы
Несладко в эти дни пришлось медикам и спасателям. В такую пургу им пришлось тесно взаимодействовать, потому что доехать до некоторых населенных пунктов было (и есть) практически невозможно.
Вездеходы МЧСФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Пробираться по сугробам до заметенных сел «скорой помощи» помогают сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю на снегоходах и снегоболотоходах «Лось».
СнегоходыФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Доставка воды и продуктов в селаФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Также снегоходы используют и для доставки больных в больницы: к транспорту присоединяют что-то вроде большой люльки или саней, куда и укладывают пациента.
ВездеходФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
КамАЗы МЧС
Еще одним спасательным средством является КамАЗ МЧС. Огромные машины оснащены всем необходимым оборудованием для проведения аварийно-спасательных операций и других неотложных работ, например, дизельными генераторами или источниками питания, лопатами и так далее.
КамАЗФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Также сейчас большегрузы используют для доставки продуктов и воды в села, занесенные снегом.
КамАЗыФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
На лошадях
А недавно врачам пришлось ехать по заснеженной дороге в … гужевой повозке! По-другому к больной из села Комарово Зонального района было не добраться. Медики доехали до деревни на машине, а дальше – на запряженной в сани кобыле, которая хоть и утопала в снегу, но, бедняжка, везла свой воз.
Скриншот видео
Лопаты – в бой!
В Барнауле, в условиях недостачи снегоуборочной техники, рядовые жители берут лопаты и выходят на очистку улиц, а потом активно делятся впечатлениями в соцсетях:
- Плюсы - мышцы поработают, сделаете доброе дело, вам легче будет, - пишет Мария Севрюкова.
- Сами - сами - сами... Обычная ситуация всю последнюю неделю. Весь город с лопатами, - говорит Людмила Петрова.
Кстати, как нам рассказали в магазинах, спрос на лопату и уборочную технику этой зимой вырос почти в три раза! Стихия спровоцировала настоящий ажиотаж.
Сейчас с лопатой в руках увидишь не только обычных граждан, но и чиновников. Так, в селе Ракиты Топчихинского района за лопату взялся даже глава сельсовета. Он и еще несколько мужчин пытались откопать дорогу, занесенную после очередной метели.
Очистка снегаФото: Анастасия Корягина
- В тот момент еще так получилось, что оба трактора у наших чистильщиков сломались. А людям нужно было выехать, ждать было некогда. Вот мы и вышли. Я взялся за лопату не как глава сельсовета, а как обычный местный житель. Мне ведь тоже нужен проезд, - рассказывал Вадим Шевченко.
А в Барнауле на помощь дорожникам вышла депутат гордумы от фракции ЛДПР Кристина Юстус. Обычно блондинка наряжается вполне гламурно, но снежный коллапс заставил и её надеть спортивную одежду.
А в это время
Барнаульцы могут подработать на уборке снега
В связи с тем, что Барнаул просто утопаем в снегу, предприятие «Автодорстрой» Барнаула приглашает горожан в возрасте от 18 лет для работы по удобному для них гибкому графику дорожными рабочими.
- Вакансия может быть интересна студентам, людям с образованием и без него. Предложение стоит рассматривать, как подработку и возможность совмещать этот труд с другими занятиями. Как вариант - работа в выходные дни, - говорится на сайте предприятия.
В должностные обязанности дорожных рабочих входит своевременная очистка от снега и льда тротуаров, лестничных маршей, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, посыпка их песком. Рабочих обеспечат необходимым инвентарем. Требуется ответственный подход к работе.
Оплата - 880 рублей за смену. Расчет в течение 5 дней. Обращаться по телефонам (3852) 504-361, 504-362.
Важно!
Погода не планирует утихать: по данным синоптиков, ночью и днём 29 января в крае ожидается снег, гололёдные явления, местами метели, усиление ветра до 12-17 метров в секунду, местами по югу порывы 17-22 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU