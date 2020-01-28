От танков до снегоболотоходов: как на Алтае добираются до заваленных снегом сел

Ни проехать – ни пройти! На Алтае некоторые села оказались отрезанными от внешнего мира после обильных снегопадов и метелей. Чтобы пробиться, приходится вызывать даже тяжелую артиллерию! «Комсомолка» сделала подборку транспорта, на котором добираются до поселков, оказавшихся в снежном плену.

Тяжелая артиллерия, вперед!

Для ликвидации снежных заносов в Алейском районе на помощь дорожным службам пришли военные. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы региона Виктора Томенко принял решение подключить к «войне» со снегом инженерные танки.

Фото: скриншот видео ЦВО

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, на расчистке дорог задействована тяжелая инженерная техника - бульдозеры на базе артиллерийских тягачей (БАТ-2) алейской мотострелковой бригады.

Снегоболотоходы

Несладко в эти дни пришлось медикам и спасателям. В такую пургу им пришлось тесно взаимодействовать, потому что доехать до некоторых населенных пунктов было (и есть) практически невозможно.

Пробираться по сугробам до заметенных сел «скорой помощи» помогают сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю на снегоходах и снегоболотоходах «Лось».

Доставка воды и продуктов в селаФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Также снегоходы используют и для доставки больных в больницы: к транспорту присоединяют что-то вроде большой люльки или саней, куда и укладывают пациента.

КамАЗы МЧС

Еще одним спасательным средством является КамАЗ МЧС. Огромные машины оснащены всем необходимым оборудованием для проведения аварийно-спасательных операций и других неотложных работ, например, дизельными генераторами или источниками питания, лопатами и так далее.

Также сейчас большегрузы используют для доставки продуктов и воды в села, занесенные снегом.

На лошадях

А недавно врачам пришлось ехать по заснеженной дороге в … гужевой повозке! По-другому к больной из села Комарово Зонального района было не добраться. Медики доехали до деревни на машине, а дальше – на запряженной в сани кобыле, которая хоть и утопала в снегу, но, бедняжка, везла свой воз.

Скриншот видео

Лопаты – в бой!

В Барнауле, в условиях недостачи снегоуборочной техники, рядовые жители берут лопаты и выходят на очистку улиц, а потом активно делятся впечатлениями в соцсетях:

- Плюсы - мышцы поработают, сделаете доброе дело, вам легче будет, - пишет Мария Севрюкова.

- Сами - сами - сами... Обычная ситуация всю последнюю неделю. Весь город с лопатами, - говорит Людмила Петрова.

Кстати, как нам рассказали в магазинах, спрос на лопату и уборочную технику этой зимой вырос почти в три раза! Стихия спровоцировала настоящий ажиотаж.

Сейчас с лопатой в руках увидишь не только обычных граждан, но и чиновников. Так, в селе Ракиты Топчихинского района за лопату взялся даже глава сельсовета. Он и еще несколько мужчин пытались откопать дорогу, занесенную после очередной метели.

Очистка снегаФото: Анастасия Корягина

- В тот момент еще так получилось, что оба трактора у наших чистильщиков сломались. А людям нужно было выехать, ждать было некогда. Вот мы и вышли. Я взялся за лопату не как глава сельсовета, а как обычный местный житель. Мне ведь тоже нужен проезд, - рассказывал Вадим Шевченко.

А в Барнауле на помощь дорожникам вышла депутат гордумы от фракции ЛДПР Кристина Юстус. Обычно блондинка наряжается вполне гламурно, но снежный коллапс заставил и её надеть спортивную одежду.

А в это время

Барнаульцы могут подработать на уборке снега

В связи с тем, что Барнаул просто утопаем в снегу, предприятие «Автодорстрой» Барнаула приглашает горожан в возрасте от 18 лет для работы по удобному для них гибкому графику дорожными рабочими.

- Вакансия может быть интересна студентам, людям с образованием и без него. Предложение стоит рассматривать, как подработку и возможность совмещать этот труд с другими занятиями. Как вариант - работа в выходные дни, - говорится на сайте предприятия.

В должностные обязанности дорожных рабочих входит своевременная очистка от снега и льда тротуаров, лестничных маршей, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, посыпка их песком. Рабочих обеспечат необходимым инвентарем. Требуется ответственный подход к работе.

Оплата - 880 рублей за смену. Расчет в течение 5 дней. Обращаться по телефонам (3852) 504-361, 504-362.

Важно!

Погода не планирует утихать: по данным синоптиков, ночью и днём 29 января в крае ожидается снег, гололёдные явления, местами метели, усиление ветра до 12-17 метров в секунду, местами по югу порывы 17-22 метров в секунду.

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