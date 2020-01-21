За лопату взялся даже глава. Как алтайское село выбирается из снежного плена

Нынешняя зима на Алтае выдалась аномально снежной. Дорожники просто не успевают справиться с таким количеством осадков. После последней снежной бури некоторые населенные пункты фактически отрезало от «большой земли». Одним из них оказалось село Ракиты Топчихинского района. Там немногочисленным мужчинам пришлось чистить улицы и выезд из села при помощи лопат. Этот факт быстро стал достоянием общественности.

Приехал в гости — застрял на пять дней

Ракиты наряду с селами Сидоровка и Чаячье входит в Сидоровский сельсовет, где в общей сложности живут 532 человека. Живут небогато, своего муниципального трактора нет. На расчистку выезжают местные мужики, у которых есть трактора — всего два человека. У каждого есть основная работа, и снег они чистят в свободное от нее время по договору с администрацией.

Дорога в селе Ракиты.Видео: vk.com/s.kolbunov

По словам главы сельсовета Вадима Шевченко, в декабре на расчистку снега муниципалитет потратил около 60 тысяч рублей. До последней снежной бури дорога была расчищена. Но прошедшая метель заблокировала проезд по улицам села. Все мужчины, способные держать лопату, в том числе глава сельсовета, вышли на расчистку.

— В тот момент еще так получилось, что оба трактора у наших чистильщиков сломались. А людям нужно было выехать, ждать было некогда. Вот мы и вышли. Я взялся за лопату не как глава сельсовета, а как обычный местный житель. Мне ведь тоже нужен проезд, — говорит глава.

Один из сельских активистов Сергей Колбунов ведет небольшой блог о жизни села в своих аккаунтах в соцсетях. Он публикует фото- и видеоотчеты о том, как приходится в буквальном смысле пробивать дорогу во внешний мир.

Раскопки в селе Ракиты.Видео: vk.com/s.kolbunov

— В прошлом году снега было мало, мы спокойно справлялись. Но в этом уже который раз происходит так, что выехать из села невозможно по 5-7 дней. А то, что чистим, за ночь может снова замести. То есть, мы ни за лекарствами не можем выехать, ни за продуктами, ни «скорая» к нам проехать не может. Недавно вот у меня друг застрял в гостях на неделю вместо трех дней, вместе выкапывались, — рассказывает Сергей.

Молодежь мечтает о тракторе

Молодая семья Колбуновых переехала в Ракиты из Барнаула два года назад. Сергей и Александра принципиально захотели растить детей в деревне, на чистом воздухе. Сейчас у них уже две дочки, младшая родилась в конце 2019 года.

— Нас все устраивает, мы сами спокойно тут обходимся почти без государственного участия, и даже в большей степени этому рады. Родителей моих к себе перевезли. У нас свой дом, баня, есть хозяйство: барашки, кролики, курочки. В планах — построить целый туркомплекс у бора, с баней. И мы к этому идет потихоньку сами, но вот в данной ситуации помощь техникой нам бы не помешала. Очень хотелось бы иметь в сельсовете свой трактор с навесным оборудованием, — мечтает Сергей.

Трактор доехал до села Ракиты.Видео: vk.com/s.kolbunov

Мужчина считает, что штатный тракторист с техникой в придачу сильно облегчил бы жизнь трем селам, поскольку был бы занят только этой работой. Трактористы, работающие по договору, из-за занятости на основной работе далеко не всегда могут выехать на расчистку вовремя.

Глава увольняется — устал?

Глава сельсовета Вадим Шевченко энтузиазм Сергея по поводу трактора не разделяет:

— У нас в сельсовете предусмотрено две штатных единицы: глава и его заместитель. Нанимать тракториста — это значит расширить штат. Откуда-то нужно взять деньги на зарплату. И это помимо покупки трактора! Я сомневаюсь, что даже наш губернатор уполномочен вносить такие изменения.

На район Вадим Шевченко не то, что не в обиде, даже наоборот: очень благодарен. Он тепло отзывается о главе Топчихинского района Денисе Тренькаеве, и на полном серьезе утверждает, что без него села «совсем бы погибли». Но при всем этом Вадим уже написал заявление об увольнении:

— Многие СМИ пишут, что я, мол, уволился после последнего бурана. Якобы устал. Но это неправда, я написал заявление об увольнении сразу после новогодних праздников. Просто я исполняю обязанности до 31 января 2020 года. Устал — да, наверное. Я просто понял, что быть главой сельсовета, похоже, не мое. И очень большую роль в моем решении сыграла низкая зарплата. У меня семья, дети, мне их кормить надо. На зарплату в 18,5 тысяч рублей это сделать сложно, — говорит глава сельсовета.

Сергей Колбунов рассуждает о внимании СМИ.Видео: vk.com/s.kolbunov

Вадиму Шевченко уже предложили другую работу. Какую — он пока не раскрывает.

Власти взяли на заметку

Сергей Колбунов при этом сдаваться не намерен: он написал о проблеме села в аккаунте губернатора в Instagram. После того, как ряд СМИ написали про ситуацию в Ракитах, власти края наверняка уже в курсе ситуации.

Получится ли выделить сельсовету трактор, пока неясно. Однако подвижки есть: так, глава АКЗС Александр Романенко уже поставил перед депутатами края задачу помочь районам в борьбе со стихией, в том числе Топчихинскому.

sergey.kolbunov Раскопки в селе Ракиты

Факт

21 января специалисты дорожных службы Алтайского края расчищают проезд к 25 населенным пунктам региона, которые остались без транспортного сообщения из-за метели и снежных заносов.

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