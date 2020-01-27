Не коллапс, а бизнес: сколько можно заработать на борьбе со снегом в Барнауле

Количество снега в Алтайском крае побило рекорды: только в первую январскую метель на Крещение осадков выпало в два раза больше максимума за всю историю наблюдений. Высота снежного покрова в регионе тоже превысила норму в два раза, а в отдельных точках — в три раза. В Барнауле снега выпало в среднем 80 см, а в Змеиногорске — больше метра.

Сугробы, конечно, повсюду встречаются и выше — их создают люди, которые стараются разгрести дороги и тропинки. Кто-то справляется своими усилиями, а кто-то нанимает специалистов. «Комсомолка» выяснила, кому выгоден снег в Барнауле, и кто на нем может неплохо заработать.

«Лопаты раскупают, как горячие пирожки»

В первую очередь большое количество снега оказалось выгодно магазинам по продаже снегоуборочной техники, инструментов, лопат. Так, в сети «Мир инструментов» говорят, что после ухудшения погоды и метелей у них стабильно вырастает спрос. В торгово-сервисном центре Vianor рассказали, что их продажи возросли в два раза, и ажиотаж начинается после каждой пурги.

— Как только успокоится немного — бегут за лопатами и снегоуборщиками. Прямо четко, на следующий же день после снегопада. А особенно большой спрос был 9 января, когда все вышли на работу, — говорит менеджер Алексей.

Уборка снега.Фото: Анастасия Корягина

По словам представителей торговой сети «220 Вольт», у них дела идут еще лучше: продажи выросли «в три раза точно». И произошло это с конца декабря, как раз после первой серьезной метели.

Барнаульский «Автодорстрой» открыто признает, что не справляется с объемом снега с городе: у предприятия вполовину меньше, чем нужно, техники и рабочих рук. Поэтому барнаульцам предлагают подзаработать: за 8-часовую смену предприятие гарантирует 880 рублей. Расчет в течение пяти дней.

Ползарплаты на расчистку двора

Снегоуборка во дворах многоквартирных домов — это головная боль управляющей компании. Редко когда кто-то сам возьмется за лопату — разве что свое же парковочное место расчистить. За всю зиму достоянием общественности стал только один случай, когда люди решили помочь дворнику и расчистить двор — и то получили негативные отзывы от тех, кто считает, что нельзя горбатиться самому, если платишь за услугу.

Сугробы и метель в Барнауле.Фото: Анастасия Корягина

А вот жителям частного сектора приходится несладко, особенно в густонаселенных частях города, где узкие улочки. Снег не то что из двора никуда не выкинешь — еще и при уборке улиц дорожники растаскивают его по сторонам, перекрывая выезды. По ГОСТу у них есть 8 дней на расчистку проходов. Никто, конечно, этого не ждет, и чистит сам.

— Мы уже за эту зиму три КамАЗа снега вывезли, и еще столько же надо вывозить. А за прошлую всего две машины было. Каждая стоит 1800 рублей. И это еще дешево, — рассказывает жительница Горы Юлия Скорпионова.

Цена эта, и правда, оказалась самой низкой из тех, что назвали корреспонденту «Комсомолки». Так, один из авторов объявлений об уборке снега рассказал, что вручную почистить небольшой двор будет стоить 250 рублей в час, работать могут приехать два-четыре человека в зависимости от объема работы. А вот если сугробы накопились уже выше роста, либо носить снег далеко, вручную его убирать не возьмутся.

— У нас есть трактор и грузовик. Вызов трактора стоит 2000 рублей за час работы, грузовика — 1500 за час, — заявил барнаульский «снежный бизнесмен» по имени Никита.

Снег во дворе.Фото: Анастасия Корягина

Авторы нескольких других объявлений о вывозе снега называли цены от пяти до 10 тыс. рублей за двор площадью 30 кв. метров.

Монтажники, высотники, альпинисты

Если с расчисткой дворов многие барнаульцы как-то справляются сами, то с крышами уже сложнее. Не каждый решится залезть на верхотуру. Прийти на помощь горожанам готовы альпинисты.

Стоимость уборки крыши поначалу звучит не очень страшно: 20-25 рублей за кв. метр снега. Но это за невысокий покров. Если же на крыше лежит больше полуметра, ценник сразу взлетает.

— Уборка крыши с частного дома обычно обходится в 7-8 тыс. рублей за день работы. Мы работаем и с многоквартирными домами, там ценник доходит до 40 тысяч. Все зависит от количества снега и сложности работы: не всегда удается сразу хорошо зацепить страховку, — рассказал барнаульский альпинист Кирилл.

Уборка снега. Фото: sneg22.ru

Убирать упавший снег альпинисты чаще всего не берутся: если только работа нетяжелая. «Если его таскать надо куда-то, нам смысла нет», — заявил Кирилл. Но добавил, что всегда можно договориться — были бы деньги.

Альпинистская группа LEONGROUP готова избавить горожан от «белого врага» по цене 20 рублей за кв. метр при слое до 40 см. Очистить крышу дома 10 на 10 метров обойдется в 4000 рублей. Руководитель группы Иван Леонов рассказал, что услугами его команды пользуются известные торговые сети и администрации. Сбить сосульки по периметру здания стоит 7-8 тыс. рублей, а полноценная уборка крыши — от 25 тыс. рублей.

Попадаются услуги и подешевле: автор одного из объявлений предлагал очистить крышу частного дома площадью в 50 «квадратов» и вывезти упавший с нее снег за пять тысяч рублей.

Снег во дворе.Фото: Анастасия Корягина

Кому еще выгоден снег

Барнаульский лыжник Евгений Чебурашкин скорее доволен большим количеством снега — кататься удобнее.

— Снег делает рельеф трассы более гладким, прямым. Он засыпает все ямы, лыже проще скользить. Нет перепадов, когда на 10 метрах ты то скатываешься, то поднимаешься. Ну и вообще лыжня для «классики» становится глубокой, четкой. Но есть и минусы: по свежаку лыжи катят плохо, а постоянные осадки не дают покататься в удовольствие. К тому же чаще трассу засыпает, а трак ездит не каждый день. Ну и в постоянные метели тяжелее катиться — снег в лицо.

А вот на конькобежном стадионе «Клевченя», вопреки предположениям «Комсомолки», снегу не очень рады. Им хватило и того, что нападал до конца декабря. То, что выпадает после, очищают снегоротором и заливают лед снова.

Снег в Барнауле.Фото: Анастасия Корягина

Читайте также:

«Может, начать есть снег?!»: барнаульцы стонут от пробок и снежных куч в городе

Люди уже требуют дать им право отслеживать дорожные машины (подробнее)

«Конь не валялся»: Виктор Томенко раскритиковал качество уборки снега в городах Алтайского края

По его мнению, главная проблема все же не в количестве выпавшего снега (подробнее)