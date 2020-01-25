Военные пришли на помощь. Дороги к селам Алтайского края пробивают с помощью артиллерийской техники

Для восстановления транспортного сообщения с населенными пунктами в Алтайском крае привлекли военную специальную технику — инженерные танки. Это решение принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы региона Виктора Томенко.

Военные помогают ликвидировать снежные заносы на дорогах в Алейском районе, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. На расчистке дорог задействована тяжелая инженерная техника — бульдозеры на базе артиллерийских тягачей (БАТ-2) алейской мотострелковой бригады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1056" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/756841" frameborder="0"></iframe> Военные пробивают доступ к селам в Алтайском крае.Видео: пресс-служба Центрального военного округа

Вечером 24 января экипажи машин приступили к расчистке снежных заносов на участке дороги между селами Савинка и Моховское протяженностью около 10 км. Военнослужащие ЦВО работали в ночь, и уже 25 января восстановили нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селами численностью более 400 и 850 человек и Алейском.

Работы по ликвидации снежных заносов продолжаются. 25 января сводный отряд приступил к расчистке участка дороги протяженностью 13 км, соединяющей села Боровское (992 жителя) и Серебренниково (52 жителя).

Военные пробивают дорогу на бульдозере. Фото: скриншот видео ЦВО

Напомним, штормовое предупреждение в Алтайском крае будет действовать по 28 января включительно. Ожидаются метели при ветре до 24 м/с. Из-за шторма частично перекрыт Чуйский тракт и одна региональная трасса, еще 28 дорог закрыты полностью. Все службы региона работают в режиме повышенной готовности.

Читайте также:

Барнаульские дорожники чистят снег в условиях нехватки техники

25 января на дорогах Барнаула работают 126 машин (подробнее)